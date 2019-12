La Abogacía del Estado pidió respetar el "derecho de participación política" de Junqueras

En los próximos días la Abogacía del Estado hará público su criterio en torno a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ha dado la razón a Oriol Junqueras en cuanto a su inmunidad y su escaño en el Parlamento Europeo. Los antecedentes sobre este asunto se remontan al mes de junio: la Abogacía del Estado pidió que el exvicepresident pudiera tomar posesión, pero también negó que estuviera protegido por la inmunidad parlamentaria.

Fue uno de los choques más directos entre la Abogada del Estado, Rosa Seoane, y los cuatro fiscales de procés. Pidió que Junqueras pudiera ir hasta el Parlamento a tomar posesión "a fin de no menoscabar la titularidad del derecho de participación política" del exvicepresident de cara a "la adquisición de la condición de miembro del Parlamento Europeo".

Para la Abogacía del Estado en ese momento Junqueras tenía derecho a ir al Parlamento Europeo de la misma manera en que pudo ir al Congreso a prometer el cargo de diputado. Especificó que esa salida, de hecho, debía "someterse a las mismas limitaciones y condiciones de custodia y seguridad" que al viaje a la cámara baja: custodiado y conducido policialmente pero sin esposar y pasando allí el tiempo estrictamente necesario.

Lo que no concedió la Abogacía del Estado fue el reconocimiento de la inmunidad, al menos no en términos absolutos. Recordó que el artículo 9.a del Protocolo de privilegios e inmunidades de la UE remite al derecho español, añadiendo que "el Parlamento Europeo carece de margen de apreciación para cuestionar la proclamación de electos que efectúe la autoridad electoral del Estado Miembro".

La cuestión prejudicial

Dos semanas después, la Abogacía del Estado volvía a pronunciarse, esta vez en contra de poner el caso en manos de la Justicia europea. "No es pertinente porque no versaría sobre el Derecho de la UE sino sobre la interpretación del derecho nacional", explicó en su escrito, añadiendo que "no existe duda de que de que las prerrogativas y derechos de la condición de diputado al Parlamento Europeo no se adquieren hasta la primera sesión del Parlamento Europeo y no se extienden a los candidatos electos", en contra de lo afirmado hoy por el TJUE.

Rosa Seoane durante el juicio al procés en el Supremo / EFE

Está por ver si estos argumentos son mantenidos en el escrito que remita en los próximos días a la sala de lo penal del Tribunal Supremo o si sus argumenos van por esa vía, teniendo en cuenta que la propia sentencia del TJUE se ciñe a ese momento en el que Junqueras estaba en prisión provisional, dejando en manos del Supremo las posibles consecuencias de su resolución.