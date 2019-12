"España ya tiene su propia categoría en YouPorn": el aplaudido mensaje navideño de Buenafuente

El próximo 24 de diciembre, en torno a las 21.00 horas, la Casa Real emitirá el clásico mensaje navideño del rey Felipe VI. Un discurso, dirigido a todos los españoles y españolas, en el que probablemente hablará sobre la situación en Cataluña, las elecciones celebradas el pasado mes de noviembre o sobre la inestabilidad política.

Este jueves, aprovechando que Late Motiv emitía el último programa del año, Andreu Buenafuente ha hecho lo propio y ha protagonizado un mensaje de Navidad diferente mediante el que ha hecho un repaso a algunos de los sucesos más importantes de 2019: "En estas fechas tan señaladas merece la pena recordar todas las cosas que hemos vivido juntos durante 2019".

"España ya tiene su propia categoría en YouPorn"

Todas menos algunas como la imagen que ofreció el FC Barcelona frente al Real Madrid en el partido celebrado entre ambos equipos el pasado miércoles, tal y como recuerda el presentador: "Si Guardiola levantara cabeza, le saldría pelo". A continuación, y después de dejar el deporte de lado, Buenafuente ha definido el 2019 como el año de las elecciones: "Hemos introducido tantas veces cosas en una ranura, que España ya tiene su propia categoría en YouPorn".

Por otro lado, Buenafuente también ha recordado que 2019 ha sido el año en el que Mariano Rajoy ha publicado (a través de su editorial) un nuevo libro. Por todo ello, el presentador de Late Motiv ha reconocido que 2019 ha sido un gran año y que el 2020 tendrá que ser muy bueno para superar al actual. Un año en el que hemos aprendido que Notre Dame es un símbolo de Europa y que la madera prende bien, especialmente si es del Amazonas.

De la exhumación de Franco al adiós de Albert Rivera

A continuación, Buenafuente ha valorado la figura de Greta Thunberg, quien fue designada hace apenas unos días como persona del año para la revista TIME: "Ha conseguido eclipsar a otro gran líder adolescente: Íñigo Errejón". Después de desligarse de Unidas Podemos, el político "ha dado el estirón" y se ha colado en el Congreso de la mano de Más País.

En el plano personal, Buenafuente ha reconocido que ha sido un buen año para él. No solo porque ha presentado los Goya junto a su pareja, Silvia Abril, sino porque se ha recuperado de sus problemas de espalda: "Me han abierto por detrás, me han puesto una cremallera y aquí estoy, de nuevo trabajando". Por último, el presentador de Late Motiv ha recordado que 2019 ha sido el año del conflicto catalán, en el que se exhumó a Franco y en el que despedimos a personalidades como la de Albert Rivera, quien abandonaba la política tras la debacle de Ciudadanos: "Parece que todavía está aquí porque huele a leche".