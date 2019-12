"¿Y ahora qué hago, me mato?": el drama de 'El Gordo' que arrasa en Twitter

Seguro que Sergio no es el único que está tirándose de los pelos en su casa este 22 de diciembre. La frustación de no ganar en la Lotería de Navidad se acentúa cuando tu número se acerca al Gordo pero no coincide con él. Por eso Sergio no ha podido evitar compartir su rabia en Twitter tras conocer el número agraciado este 2019: el suyo es el 26580 y el Gordo se corresponde con el 26590.

"¿Y ahora qué hago? ¿Me mato?", dice Sergio con una fotografía con el décimo que juega a la Lotería. Al menos a él le ha tocado el reintegro. Otro tuitero le ha respondido con otra imagen del número de su décimo, que también se ha acercado mucho al premiado pero esta vez ha fallado el último dígito.

A mi me ha fallado el último pic.twitter.com/NSAu9ApazL — Jorge López (@verdad_juridica) December 22, 2019

El Gordo se ha vendido este año en varias localidades: Salou (Tarragona), Salamanca, San Vicente del Raspeig (Alicante), Alcoy (Alicante), Moraira (Alicante), Barcelona, Las Torres de Cotillas (Murcia), Súria (Barcelona), en la Adminitración Doña Manolita de Madrid, Beniajan (Murcia) y en Sevilla.

Si, a diferencia de Sergio, tu número sí ha resultado agraciado con algún premio que supere los 20.000 euros, como a estas familias, debes tener en cuenta que lo que Hacienda se quedará de tu décimo premiado.