"¡Mañana no voy a trabajar!": la locura en directo de una reportera de TVE a la que le ha tocado el Gordo de la Lotería

Natalia Escudero es una reportera del programa de 'La mañana' La 1 de TVE que ni por asomo se iba a imaginar lo que le iba a pasar el día de la Lotería de Navidad. "¡Que mañana no voy a trabajar! ¡Que mañana no voy! ¡Natalia no trabaja mañana!", ha gritado la periodista mientras celebraba en directo que en el Bar Pepe de San Vicente del Raspeig (Alicante) había tocado el Gordo de la Lotería: el 26590. "16 millones de euros, 40 décimos... ¡y uno es mío!", ha explicado entre la locura de la celebración.

Aquí la tienes: "la reportera de La 1" de la que habla todo el mundo a estas horas. ¡Se llama Natalia Escudero! #LoteríaRTVE



🔴 Directo ➡ https://t.co/pfgTOQpaaN pic.twitter.com/58j3ACuNte — TVE (@tve_tve) December 22, 2019

María Casado, presentadora de 'La mañana', no daba crédito a lo que estaba pasando durante su programa mientras su compañera es convertía en la auténtica protagonista de la jornada. La reportera ha seguido preguntando al resto de premiados sobre qué se siente al tocarte el Gordo —400.000 euros al décimo— y una vecina le decía "pues que no te lo crees". "Me ha pasado lo mismo a mi", ha contestado Natalia.

Que si una iba a tapar las deudas que tenía, que si otra iba a vivir bien, que si aparecía la que le había vendido el décimo. El programa ha ido conectando con ella durante toda la mañana para seguir con la "fiesta" de Natalia. Incluso ha entrevistado a Basilio, el dueño del agraciado Bar Pepe, que ha revelado que se jubila después de Reyes para no fastidiar a los que tienen reservas durante estas Navidades.

Ella sigue con la fiesta jajjajajajja Lo mejor de este año 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻#LoteriaRTVE pic.twitter.com/259WKKcObR — Jordi Cruz (@JordiCruzPerez) December 22, 2019

Viva Natalia!! Que conecten con ella todo el rato porfavooooor #LoteriaRTVE pic.twitter.com/MkUI6JiCHf — Jordi Cruz (@JordiCruzPerez) December 22, 2019

Natalia Escudero no ha sido la única periodista que ha celebrado en directo eso de hacerse 'millonario', le ha pasado algo parecido al redactor de La Sexta Antonio Miró quien también tenía un décimo de ese 26590.