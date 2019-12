La última entrevista de Albert Espinosa y otras noticias que te interesaron en mayo

El pasado mes de mayo, España acogía las elecciones municipales, autonómicas y europeas. Todo ello en un fin de semana electoral, celebrado el 26 de mayo, que dejó muchos titulares para la posteridad. Desde la victoria de José Luis Martínez Almeida e Isabel Díaz Ayuso en Madrid tras aliarse con Ciudadanos y Vox hasta la reelección de Ada Colau como alcaldesa de Barcelona.

Albert Espinosa emociona en 'El Hormiguero': "Hoy es mi última entrevista"

Sin embargo, la noticia más consultada por los lectores y lectoras de la Cadena SER fue la última entrevista del escritor Albert Espinosa. Tras acudir a El Hormiguero, el catalán reconocía frente a la audiencia que nunca más volvería a conceder una entrevista a ningún medio de comunicación debido a su estado de salud: "Mi médico me dijo que mis 50, por la quimio que me han dado, serán los 90 de otra persona. En estos últimos cuatro años quiero hacer tres libros, una película, una serie. Lo tengo todo firmado. Pero sí que me retiro de una cosa, que es de hacer entrevistas".

Los derechos de la mujer, según Ortega Smith: el pelo o las uñas, sí; el aborto, no

Entre las noticias más populares de mayo también podemos encontrar las polémicas declaraciones de Javier Ortega Smith durante la campaña electoral a la alcaldía de Madrid. Durante un paseo por la Gran Vía, el candidato de Vox habló sobre los derechos de las mujeres: "Las mujeres tienen derecho a hacer con su cuerpo aquello que consideren más conveniente, pueden comer más, pueden comer menos, pueden cuidarse, pueden cortarse el pelo, pueden cortarse las uñas... lo que creemos que no es un derecho es acabar con al vida de un ser inocente como es el niño que llevas en tu interior".

La lección de Iñaki Gabilondo en 'El Hormiguero' sobre tu día a día

¿Cuál es el secreto de Iñaki Gabilondo para tener esa agilidad mental? En declaraciones a Pablo Motos en El Hormiguero, el periodista confesaba el pasado mes de mayo que escucha música durante cada día. Pero no solo eso. También lee una hora y media cada mañana, algo que hace nada más despertarse: "Empecé a leer nada más despertar porque, como tenía que irme enseguida a la radio, tenía la impresión de que tenía que ventilar mi cerebro, llenarlo de ideas, palabras... que circulara de nuevo el oxígeno intelectual".

Hacienda advierte por carta a los empresarios que ingresan menos que su competencia

El pasado mes de mayo, la Agencia Tributaria advirtió por carta a los empresarios de lo que ingresa su competencia. Todo ello porque sospechaba que las discrepancias con el sector pudieran esconder un fraude al Fisco. Bajo su punto de vista, cuando un empresario ingresa mucho menos efectivo que sus competidores, lo que realmente está haciendo es no declararlo: "Si las inconsistencias persisten, el riesgo que estas representan podrá dar lugar a los procedimientos necesarios".