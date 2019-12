Los pechos de Yolanda Ramos, el beso de Tamara Falcó y otras noticias que te interesaron en noviembre

Noviembre fue el mes en el que se entregaron los Premios Ondas 2019. Todo ello en una gala en la que se premió al periodismo en equipo, a las series valientes y a la música comprometida. Desde Pepa Bueno y su equipo, que se llevaba el Ondas a Mejor Programa gracias a su Hoy por Hoy, hasta Rosalía, que se convertía en fenómeno musical del año al mismo tiempo que se consagraba como artista femenina más vista en YouTube en 2019.

Despiporre en 'MasterChef': de los pechos de Yolanda Ramos, al beso entre Tamara Falcó y Jordi Cruz

Pero noviembre dio para mucho más. En el ámbito de los programas de televisión, Masterchef volvía a ser uno de los espacios más comentados tanto en Twitter como entre los lectores y lectoras de la Cadena SER. Todo ello gracias a una semifinal en la que Yolanda Ramos acabó enseñándole los pechos a sus compañeros y en la que Tamara Falcó besó a Jordi Cruz.

Jordi Évole, en los Ondas: "Veo que varios de ustedes vienen de fuera de Barcelona... ¿Les han robado ya?"

Los Premios Ondas 2019 dejaron grandes momentos para la posteridad. Entre ellos, el discurso de Jordi Évole tras recibir el galardón al mejor programa de actualidad en televisión. Después de dedicarle el premio a su equipo, Évole tiró de ironía para preguntarle a los presentes si les habían robado en la Ciudad Condal: "Veo que varios de ustedes vienen de fuera de Barcelona... ¿les han robado ya?".

La inesperada confesión de Mercedes Milá sobre Salvador Dalí: "Intimé con él"

La presentadora Mercedes Milá confesó el pasado mes de noviembre, tras ser entrevistada en el programa Volando voy de Jesús Calleja, que llegó a intimar con Salvador Dalí cuando era joven: "Él admiraba a Gaudí. La casa de Gaudí en el Paseo de Gracia se llama Casa Milá y cuando me conoció me preguntó si yo era familia de Perico Milá. Yo le dije que era mi tío y me pidió el teléfono. Me llamaba a veces a casa".

Hasta Google Maps se ha quedado sin palabras: la imagen más extraña que ha fotografiado

El pasado mes de noviembre, Google Maps alertaba, a través de su cuenta de Twitter, sobre el hallazgo de una imagen incomprensible que había dejado al equipo sin palabras. En ella se puede apreciar a un hombre disfrazado de caballo sentado sobre una silla mientras se come un plátano. Un caballo que espera a otro para que se siente junto a él para disfrutar del banquete. Vamos, una imagen sin pies ni cabeza que dio la vuelta al mundo en cuestión de horas.

La España que en 30 años no existirá

¿Cómo será España dentro de 30 años? Si no frenamos el cambio climático, la cosa no pinta para nada bien. Las viviendas en primera línea de playa desaparecerán, algunos barrios costeros acabarán bajo el mar y perderemos gran parte de la producción de plátanos y vino, por ejemplo. Por esa misma razón, y ahora más que nunca, es imprescindible tomar las medidas necesarias para revertir la situación.

