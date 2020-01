Iglesias pide la rectificación del líder del PP de Lleida por una broma sobre la discapacidad de Echenique

Tras el duro cruce de palabras entre Pablo Casado y Pedro Sánchez era el turno de Santiago Abascal para subirse al estrado del Congreso de los Diputados. Ha sido en ese momento cuando Pablo Echenique, secretario de Acción de Gobierno de Unidas Podemos, ha decidido escribir un mensaje sobre el tono que iba a tener la intervención del líder de Vox: "Como Abascal no suba a la tribuna con pistola, no sé cómo va a superar a Casado".

Tras este tuit de Echenique, el líder del PP de Lleida, Dante Pérez Berenguer, ha contestado metiéndose con su discapacidad: "La pregunta es: ¿Y tú, cómo vas a subir?". "Este diputado del PP no ofende, porque no ofende quien quiere sino quien puede y porque nunca he tenido la piel fina. Pero sí ejemplifica algo que saben todos los periodistas y ujieres del Congreso: La bancada del PP está llena de gente muy maleducada", ha sido la rápida respuesta de Echenique.

Este diputado del PP no ofende, porque no ofende quien quiere sino quien puede y porque nunca he tenido la piel fina. Pero sí ejemplifica algo que saben todos los periodistas y ujieres del Congreso: La bancada del PP está llena de gente muy maleducada. https://t.co/RMC6WzWXef — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🇪🇸 (@pnique) January 4, 2020

Sin embargo, durante el debate de investidura, Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, ha recriminado esta acción y ha pedido que el popular se disculpe y borre el tuit. "Cualquiera puede tener un calentón en un debate político pero bromear sobre la discapacidad de un rival no es aceptable. Creo Pablo Casado que debes pedir a tu diputado que se disculpe y retire el tuit. La dignidad del Congreso y el respeto que nos debemos lo requiere", ha escrito Iglesias.

Cualquiera puede tener un calentón en un debate político pero bromear sobre la discapacidad de un rival no es aceptable. Creo @pablocasado_ que debes pedir a tu diputado que se disculpe y retire el tuit. La dignidad del Congreso y el respeto que nos debemos lo requiere pic.twitter.com/RMvcSRlXvW — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) January 4, 2020