La carta de un seguidor del Atlético a su hijo que ha emocionado a los rojiblancos

"Ser del Atleti es duro. Ya lo irás entendiendo". Así comienza la carta que un seguidor del Atlético de Madrid ha dedicado a su hijo después de la final de la Supercopa de España en la que el Real Madrid se impuso a su equipo en la tanda de penaltis. "Le he escrito una nota a mi chaval para que mañana se anime a ir al cole", decía el mensaje en el que anunciaba la carta con la que quería consolar al chicho después de verle llorar al término de la final.

En su escrito, el padre le recuerda que el fútbol siempre ofrece revancha y le traslada lo orgulloso que se siente de que tenga al Atlético "tan dentro". Pero hay un mensaje más profundo: "Lo importante es lo importante: estudiar, amar a tus seres queridos, ser buena persona... No discutas por el fútbol. Al fin y al cabo es una manera de divertirse, de hacer amigos".

El padre añade, además, que "ser buena persona" es "dar la enhorabuena al rival". "Vas a sufrir mucho con el Atleti, pero cuando ganemos algo, lo vas a disfrutar el triple", le recuerda antes de un "te quiero" final.

Le he escrito una nota a mi chaval para que mañana se anime al ir al cole. Me ha jodido verle llorar por la derrota. @Atleti pic.twitter.com/TKpClxTEIZ — Aris de Burgos (@arisburg) January 12, 2020

Los seguidores del conjunto rojiblanco no paran de aplaudir esta iniciativa que tiene centenares de retuits y me gusta. "Escrito con el corazón atlético", le dice uno. "Me recuerda a cuando yo era un crío y estábamos en Segunda", añade otro usuario de Twitter.