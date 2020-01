Los recipientes que no debes meter en un microondas bajo ningún concepto

Cada vez son más las personas que recurren al microondas a la hora de calentar cualquier tipo de alimento. Desde aquellas que calientan su desayuno cada mañana por no encender la vitrocerámica hasta las que tiran de táper en el trabajo. Sin embargo, y a pesar de que lo utilicemos para calentar prácticamente cualquier producto, hay que tener en cuenta que no todos los recipientes son aptos para el microondas.

¿Alguna vez te habías preguntado si se puede meter papel de aluminio en el microondas? ¿Qué hay sobre el táper que te acabas de comprar en el bazar que hay debajo de tu casa? A pesar de que los hornos microondas son seguros y convenientes para calentar y preparar una amplia variedad de productos, tal y como recuerda la Organización Mundial de la Salud (OMS), no todos los recipientes son válidos.

Los recipientes que puedes meter en el microondas



Por esa misma razón, hemos confeccionado una lista que te ayudará a salir de dudas en caso de que no sepas si el material que tienes frente a ti es apto para meter en el microondas o no. Según recoge Balay a través de su blog corporativo, los microondas permiten todos aquellos tápers, envases y piezas de menaje que contengan algunos de los símbolos que vas a ver a continuación.

Los tres iconos que aparecerán en el recipiente. / Balay

También los recipientes de cerámica y de porcelana, que soportan muy bien el calor, y aquellos moldes de plástico especialmente indicados para cocinar en el microondas. Por otro lado, la publicación destaca otro tipo de recipientes como el vidrio, los alimentos envasados específicamente para cocinarse en el microondas o las tapas aptas para microondas.

Los recipientes que no puedes meter en el microondas

En lo que respecta a los recipientes que no puedes meter en el microondas bajo ningún concepto, desde Balay desaconsejan introducir cualquier tipo de metal. Desde el papel de aluminio o las tapaderas hasta recipientes de acero inoxidable o las vajillas decoradas con pinturas metálicas. Tampoco los recipientes herméticamente cerrados e incluso los alimentos con cáscara o piel dura para evitar que revienten.

Tampoco aquellos recipientes de plástico que no especifiquen que es apto para microondas, ya que se derriten y liberan sustancias tóxicas perjudiciales para la salud. Algo que también sucede con otros materiales como las bandejas de poliestireno expandido o los palillos, que pueden acabar quemándose por completo en caso de meterlos en el microondas.

Si no sabes si un recipiente es adecuado para el microondas o no, introdúcelo vacío durante medio minuto a potencia máxima y comprueba la temperatura de vez en cuando. Si se calienta o genera chispas, es que no es adecuado para el microondas. En definitiva, utiliza el sentido común para descubrir si un recipiente es válido para meterlo en un microondas o no.