El Atlético de Madrid ha mejorado la oferta por Edinson Cavani pero no quiere hacer una locura sabiendo que viene libre en junio. Según ha explicado Francisco José Delgado en 'SER Deportivos', la cuantía a la que está dispuesto a llegar ahora el club rojiblanco es de 15 millones como fijo además de otros 3 millones en variables.

El problema es que algunos en la entidad consideran que tiene que firmarlo cueste lo que cueste porque la plantilla es demasiado corta y no hay recursos de garantías para hacer frente a lo que viene por delante, informa Pedro Fullana. De hecho, Álvaro Morata juega con molestias, hay lesiones porque unos pocos jugadores acumulan minutos y algunos ven imprescindible ampliar el plantel con un jugador como el delantero uruguayo.

Cavani seguirá forzando, como ya contamos en la SER, para convencer al PSG de que acceda a un acuerdo con el Atlético de Madrid cuanto antes. Este miércoles, el delantero no jugará en el partido entre el PSG y el Rennes y su idea es seguir sin participar en los partidos de su equipo.

Simeone piensa en la Copa

El técnico del Atlético ha sido preguntado este miércoles en dos ocasiones por el atacante del París Saint Germain. "Lo único que me preocupa es el partido de la Copa del Rey y hacer un buen encuentro, porque vivimos del día a día y los resultados que conseguimos en el equipo. De los futbolistas que no están con nosotros no suelo hacer muchas opiniones al respecto", respondió a la primera cuestión sobre Cavani.

Y a la segunda: "Mañana es un partido dificilísimo, como todos los que representan una eliminatoria directa en un campo donde desde 2018 no pierde la Cultural. Nosotros, desde el lado del entrenador, lo único que tenemos que preocuparnos es en intentar jugar bien, o mal, pero ganar, que es lo que al final cuenta para todos".