"Me cagué": el robo frustrado de Natalia Tena durante el rodaje de 'Harry Potter'

Los actores Quim Gutiérrez y la actriz Natalia Tena han acudido este martes a El Hormiguero para promocionar la comedia romántica Te quiero, imbécil. Una película, que llegará a la gran pantalla el próximo 24 de enero, que gira en torno a un hombre que hará todo lo posible para volver a encauzar su vida después de que le deje su novia cuando iba a pedirle matrimonio.

Aprovechando su visita al programa presentado por Pablo Motos, el actor y la actriz también han hablado sobre otros temas relacionados con la interpretación. Desde su experiencia en Hollywood y las diferencias con los rodajes españoles hasta algunas de sus mejores técnicas a la hora de interpretar a un personaje: "A veces me pongo a bailar frente al espejo".

La trayectoria de Natalia Tena en Hollywood

Entre otras cosas, Natalia Tena ha hablado sobre su experiencia en grandes producciones como Juego de Tronos y Harry Potter, donde interpretó a la salvaje Osha y a la bruja Nymphadora Tonks, respectivamente. A pesar de que la actriz no es tan conocida a nivel nacional, tiene un gran cartel a nivel internacional, donde también ha trabajado en sagas como Star Wars, Black Mirror y Watchmen.

Después de hablar sobre los distintos personajes que ha interpretado a lo largo de su trayectoria, Pablo Motos le ha preguntado a la actriz si alguna vez ha robado algún objeto del set de rodaje de Juego de Tronos. Tras reconocer que nunca había robado ningún objeto de la saga, la actriz ha explicado que intentó llevarse un acordeón del set de Harry Potter.

El robo frustrado de Natalia Tena

En primer lugar, y después de reconocer frente a Pablo Motos que se llevó las bragas que utilizó durante el rodaje de la saga mágica, Natalia Tena explicó que estuvo a punto de robar un acordeón del rodaje: "Uno de los trabajadores me animó a que me llevara un acordeón del set de rodaje porque sabía que tocaba el instrumento".

Sin embargo, cuando llegó a su camerino con el acordeón entre sus brazos, la actriz ha reconocido que "se cagó": "Cuando llegué al tráiler me cagué. Pensé que me podían descubrir y me dio miedo. Por eso decidí no robar el acordeón". De esta manera, la actriz decidió devolver el acordeón al almacén y marcharse con las manos vacías del rodaje de Harry Potter. Una saga que ha convertido a la actriz en una de las españolas más reconocidas a nivel internacional.