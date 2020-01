Tres exjugadores del Betis han pasado este jueves por la Audiencia de Navarra para declarar en el juicio por los supuestos amaños de partidos por parte de Osasuna. Entre los pagos irregulares que se tratan de esclarecer están los 400.000 euros abonados supuestamente a jugadores del Betis para que ganaran un choque al Valladolid y otros 250.000 para que se dejaran perder en Pamplona.

En respuesta a sus abogados, los tres han tratado de justificar los ingresos y cantidades de dinero en efectivo que tenían por estar presuntamente relacionados con esos supuestos amaños.

Antonio Amaya ha señalado que "siempre" le ha gustado tener "dinero en casa" y esa es la razón por la que se quedó los 13.000 que recibió por la venta de un coche, ya que era "muy caprichoso" y cambiaba de vehículo "cada cinco o seis meses". "No he tenido una nómina en el banco nunca en el Rayo Vallecano, y me acostumbré a vivir con dinero en efectivo. Prefiero tener el dinero en casa”, aseguró. El madrileño apuntó que por esas fechas, además, le tocaron "mil y pico euros en el casino".

El turno era para Jordi Figueras, quien solo contestó también a las preguntas de su abogado. El exjugador del Betis negó conocer a ningún directivo del Osasuna. Sobre "dos operaciones anómalas" incluidas en el informe patrimonial sobre sus cuentas realizado por parte de la Agencia Tributaria. Una fue un ingreso de 11.125 euros por parte de su entonces compañero del Betis, Antonio Adán, como regalo de bodas. Aquí ha comentado que fue un error del guardameta este ingreso ya que "no se había dado cuenta y había metido un cero de más". "Le hice una transferencia de devolución porque me quería regalar 1.125 euros", ha puntualizado. El segundo ingreso, de 3.670 euros, Figueras lo ha atribuido a dinero en efectivo regalado por los invitados el día de su boda. Una cantidad que, posteriormente, ingresó en la cuenta de la que es titular junto con su pareja e hijo.

Finalmente, ha declarado Xavi Torres quien, al igual que los otros dos acusados, sólo ha contestado a las cuestiones de su abogado y que también ha negado conocer a Vizcay, Peralta, Maquírrian o al resto de acusados, a excepción de sus excompañeros del Betis. Ha explicado que en el primer semestre de 2014 viajó "bastantes veces a Madrid" porque iba "mucho" a una clínica para arreglarse "la boca", para visitar a su antiguo médico del Getafe y por una operación de su pareja.

También ha sido preguntado por la compra de una barca en un salón náutico de Valencia. El exjugador del Betis ha indicado que viene "de una familia de pescadores" y que, a raíz del fallecimiento de su abuelo, les quitaron "el amarre" por lo que decidió comprar una barca "para volver a revivir esos recuerdos de infancia".

En este sentido, ha explicado que disponía del dinero para esta compra porque "en el verano anterior", como estuvo "a punto de comprar en varias ocasiones", retiré dinero, al igual que su padre. "Un dinero que sacaba de mi cuenta y de los ahorros que he obtenido en mi actuación futbolística", ha agregado.

De la misma manera, ha justificado la realización de diferentes reintegros "en momentos oportunos" en los que estaban a punto de hacerse "con esa barca" y que, finalmente, realizó un ingreso de 20.000 euros al club náutico para contratar el amarre.