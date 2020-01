Bertín Osborne y Emma García desmienten su mala relación

Bertín Osborne volvió este domingo a 'Viva la vida' para retomar su sección en el programa que Telecinco emite los fines de semana. Sin embargo, antes de eso, la presentadora, Emma García, y él quisieron desmentir que tienen una mala relación, tal y como dicen algunos medios de comunicación.

"Aquí estamos Bertín y yo solucionando nuestra situación personal y profesional", empezó diciendo Emma. "Estábamos viendo todo lo que ha salido, que yo no lo había visto", a lo que Bertín añadió: "Yo tampoco, porque esas mierdas no las veo".

"Es para descojonarse. Menos mal que nos conocemos, que podemos hablar, que tenemos una relación", ha comentado la conductora de 'Viva la vida' sobre las informaciones de algunos portales que aseguran que estaría molesta con Bertín por ausentarse del programa en numerosas ocasiones

"No tendrán nada que escribir, porque inventan muchas cosas", afirmó entonces el presentador de 'Mi casa es la tuya'. "Yo desde el principio dije que vendría cuando pudiese porque los fines de semana hago conciertos. Porque si no lo recordáis, soy cantante. Me encanta estar en 'Viva la vida', pero a veces no puedo y no es porque estemos peleados".

"Me ha gustado estos momentos que hemos vivido porque te he conocido un poco más y me has gustado. Vamos a pasar de esas historias que al final se quedan en una anécdota", concluyó Emma García.