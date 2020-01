"Queríamos investigar el mundo del tampón": el robo frustrado de Anna Castillo cuanto tenía 12 años

Los actores Luis Tosar y Anna Castillo han acudido este lunes a El Hormiguero para promocionar Adu. Una película, que llegará a la gran pantalla el próximo 31 de enero, que muestra distintas perspectivas de la inmigración ilegal en torno a la valla de Melilla. Desde la historia de dos hermanos para llegar hasta nuestro país hasta otra protagonizada por un grupo de guardias civiles que se preparan para enfrentarse a un grupo de subsaharianos que pretenden saltar la valla.

Aprovechando su visita, y con el objetivo de conocer mejor a sus invitados, el equipo dirigido por Pablo Motos ha enfrentado al actor y a la actriz al ya clásico Yo por tí, tú por mí. Un reto, que se ha llevado a cabo anteriormente con otros invitados, mediante el que deberán demostrar todo lo que conocen a sus compañeros o compañeras de rodaje.

De la pasión de Luis Tosar por las aspiradoras hasta la forma en la que Anna Castillo duerme cada noche

Gracias a ello, los seguidores y seguidoras del programa descubrieron que Luis Tosar adora las aspiradoras: "He tenido muchas aspiradoras a lo largo de mi vida y me he ido obsesionando con el tema de la succión, el barrido o los complementos". También que Anna Castillo se pone un edredón debajo y otro encima cada vez que va a dormir o que la comida favorita de Luis Tosar son los huevos fritos con patatas y chorizo.

Entre todas estas preguntas y respuestas, Luis Tosar ha tenido que descubrir cuál fue el objeto que robó la actriz cuando apenas tenía 12 años. Después de asegurar frente a la audiencia de que Anna Castillo había robado maquillaje de lujo, la catalana ha reconocido que robó una caja de tampones junto a una de sus amigas: "Queríamos investigar el mundo del tampón".

Según cuenta Anna Castillo, su amiga y ella decidieron robar una caja de tampones cuando apenas tenía 12 años para conocer más sobre este artículo. Sin embargo, apenas unos segundos después de sustraer la caja, los responsables del establecimiento cazaron a la actriz catalana con los tampones en su mano: "Me pillaron, me metieron en un cuartito y me morí de la vergüenza".

Por último, Anna Castillo ha descubierto que Luis Tosar estudió en un instituto femenino cuando era joven: "Fui a un instituto femenino que, ese mismo año, pasó a ser mixto. Éramos 50 chicos y unas 2.000 chicas". En definitiva, una prueba que ha permitido a los invitados de Pablo motos a conocerse mejor más allá del rodaje.