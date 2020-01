Blas Cantó y Eurovisión: del origen de 'Universo' a la internacionalización de la puesta en escena

"Escribí esta canción en un momento de mi vida en el que probablemente, en un acto de cobardía, no alcé mi voz. No dije lo que sentía pensando que así sería todo más fácil. Y me equivoqué. Cerré mis ojos y, con todas mis fuerzas, le pedí perdón al 'Universo'". Estas son las palabras con las que Blas Cantó ha definido 'Universo', la canción con la que representará a España en el Festival de Eurovisión 2020.

"Con 'Universo' quiero que sepan que España está al mismo nivel que otros países", ha dicho el artista durante la rueda de prensa que TVE ha celebrado este jueves 30 de enero. "Podemos hacer lo que muchos presentan en el festival y que nosotros vemos tan lejos".

El origen de Universo

'Universo' es un mid-tempo pop electrónico que mezcla conceptos actuales con tintes épicos. Se grabó en Edimburgo, pero antes de crearla Blas Cantó se encontró con un dilema fundamental. "El recorrido natural para hacer la canción de Eurovisión era simular algo parecido a 'Él no soy yo' [su mayor hit como solista]. Llegaron muchas propuestas , pero no podía repetir la misma fórmula".

Y continúa: "Tenía que ponerme a prueba, intentar no perder la esencia de las canciones de mi carrera, pero evolucionar. No quería hacer una canción solo para el Festival, quería hacer una canción para mi carrera".

Además, Blas Cantó ha confirmado que 'Universo' contará con dos versiones más, una en inglés y otra en francés. De esta manera, el artista quiere llegar a Eurovisión con la esperanza de que su tema haya llegado al máximo de gente posible.

La internacionalización de la puesta en escena

Las dos incógnitas que faltan por resolver, al menos las más importantes, son dos: la puesta en escena y el vestuario. Como era de esperar, Blas Cantó ha sido prudente a la hora de hablar de esta parte de la candidatura, aunque ha confirmado que tiene intención de buscar ayuda fuera para tener más opciones.

"Estamos iniciando conversaciones. Lo cierto es que el escenario de Rotterdam nos da una libertad tremenda. Me dijeron que Eurovisión estaba de capa caída, pero discrepo. Los medios son cada vez más impresionantes y tenemos que abrir nuestra mente y aprovechar los medios que nos dan. Es fácil decir que no cuando no ves todas las posibilidades", explica el cantante.

Del estilismo, Blas ha añadido lo siguiente: "Quiero trabajar también con gente de fuera. Ana Locking (diseñadora del vestuario del videoclip de 'Universo') ha sido muy importante en mi carrera. Siempre ha sido un riesgo ponerme esa ropa estrafalaria, pero me gusta expresarme a través de la moda y tener la oportunidad de ser cada día algo sin dejar de ser yo. No sé si el look elegido será un diseño de ella, me gustaría ver otras opciones".