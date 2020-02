Pineda: "Me ha desestabilizado saber que he estado en la cárcel y he tenido un preso que estaba con Villarejo"

El principal acusado del caso Ausbanc, Luis Pineda, se ha referido esta mañana a las revelaciones del sumario del 'caso Villarejo' hechas públicas por la Cadena SER esta mañana en su declaración durante el juicio. "Le pido perdón a la sala, pero a mi me ha desestabilizado mucho saber que he estado en la cárcel y he tenido un preso que estaba con Villarejo y que a mis hijos se les ha investigado", ha dicho Pineda.

El sumario del caso ha revelado que le comisario, ahora jubilado, llegó a espiar al líder de Ausbanc por encargo supuestamente del BBVA incluso dentro de la cárcel de Estremera una vez detenido en el marco de la 'operación Nelson' que hoy se juzga. En su poder obraban documentos policiales sobre el preso con el que Pineda compartió celda durante siete meses y el sumario también revela que Francisco González admitió una conversación con Ignacio Cosidó sobre denunciar a Ausbanc.

Por el momento el líder de Ausbanc está negando haber extorsionado a una treintena de bancos, acusación por la que se enfrenta a una petición de más de 118 años de cárcel por parte de la Fiscalía. Ha defendido las revistas con las que, según las acusaciones, ponía en marcha las campañas publicitarias negativas a los que no pagaban: "Se la mandábamos a todos los jueces de España, a fiscales, a la Abogacía del Estado...", ha explicado Pineda. "Esto no era un chiringuito, aquí trabajaban cientos de personas e hicimos cosas extraordinarias y bellísimas", ha añadido Pineda más tarde.

La sesión ha arrancado con más de media hora de retraso y después de que la presidenta del tribunal que juzga el caso haya rechazado un nuevo intento de la defensa de Luis Pineda de paralizar el juicio ante las revelaciones del sumario del 'caso Villarejo' en relación con el BBVA. "No ha lugar", ha dicho la magistrada Ángela Murillo llegando incluso a reprender a alguno de los letrados que han asegurado que "estoy estupefacto".