Nicolás Maduro dice que la polémica de Ábalos es una telenovela: "Podría llamarse 'El secreto de Delcy'"

La de este viernes ha sido una rueda de prensa al viejo estilo chavista, interminable, con decenas de preguntas, con un Nicolás Maduro bromeando con los periodistas, sus países de procedencia, y sus nombres. Llama "fascista" al presidente de Brasil, Bolsonaro, "monigote" al de Colombia, Duque, y "corto de mente" con malas intenciones a Donald Trump.

Reconoce el daño que ha causado y están causando las sanciones internacionales contra Venezuela, que les ha obligado a cambiar la economía socialista, por otra de mercado, donde manda el capital en dólares que llega de fuera. "Nos encontramos en una economía de resistencia, reinventada y autorregulada", dice Maduro. "Los dólares ahora los aportan las empresas privadas, y es una opción que permito, porque es lo que toca".

Le preguntó el periodista de la CNN internacional sobre qué hubo detrás de la visita de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta venezolana, a España. Y aquí Nicolás Maduro, ya no ocultaba su hilaridad. Dice que "los españoles han montado toda una novela en torno a este asunto", cuando todo es mucho más fácil y menos farragoso. Un culebrón en toda regla que se podría llamar "el secreto de Delcy".

"¿Qué habló Delcy con Abalos?", pues no me ha dicho. "¿Qué hablaste con Ábalos Delcy? El secreto de Delcy". "En España han hecho una novela con la intención de perjudicar a Venezuela. Pero deben saber ustedes que cuando un prestigioso instituto pregunto a los españoles quien era el presidente constitucional de Venezuela el 56% de los españoles contestó que Nicolás Maduro. Así que a ellos es muy difícil engañarles a pesar de la manipulación constante de los medios de comunicación en España, y de la televisión. Delcy pasó por España en una gira internacional. Allí dejó al ministro de Turismo, que iba a asistir a la feria internacional de turismo. Nuestra vicepresidenta siguió su gira, muy exitosa por otro lado".

El Presidente de Venezuela le pide a la derecha de Vox, del PP y la "derecha franquista", que "calmen los nervios y dejen de perseguir a Venezuela". Dice Maduro que "la derecha española actúa como si Franco estuviera vivo, y ellos fueran los voceros de un gobierno franquista. Y entonces va la vicepresidenta de Venezuela a España y ellos creen que hay que detenerla, humillarla y expulsarla a patadas de España. Esa es la visión del franquismo de Vox y de la derecha de allá".

Sobre Juan Guaidó, Nicolás Maduro dice que no le han detenido aún, porque el Tribunal Venezolano no ha emitido orden de detención. "Ese día no ha llegado, pero llegará y pagará por los delitos cometidos".

Dice el Presidente, que él está dispuesto a sentarse a negociar con quien estipule y quien aporte al dialogo y a la negociación.