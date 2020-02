Del videoclub del barrio al teletexto: así suena el genial homenaje musical a los años 90

Hace ya varios meses, concretamente en diciembre, el dúo cómico Los Meconios creaba una canción que resumía a la perfección lo mejor de la década los 80. Desde el mítico bocadillo de chocolate que te comías después del colegio o series como Verano Azul hasta películas como E.T. El Extraterrestre o Rambo. Todo ello al ritmo de Take on Me, sin duda alguna uno de los temas de la década.

Tras el éxito de esta primera canción, que se viralizaba rápidamente por plataformas como WhatsApp, Los Meconios vuelven con una nueva canción. En esta ocasión, y después de hablar sobre una de las décadas más queridas para muchas personas, el dúo cómico se adentra en los años 90. Todo ello para recordar a Oliver y Benji, Bola de Dragón o El príncipe de Bel Air, entre otros.

De las máquinas recreativas al teletexto

Ataviados con las míticas gafas luminosas de Chimo Bayo, los intérpretes de la canción recuerdan todo lo que molaban las salas recreativas y la Game Boy, una de las videoconsolas más famosas de los 90. También series de televisión como El príncipe de Bel Air, que a día de hoy se niega a desaparecer del imaginario telectivo o los programas presentados por Leticia Sabater.

Y es que los 90 nos dejaron imágenes tan icónicas como la primera vez que Goku se convirtió en Super Saiyan o Los Simpson sentándose sobre su característico sofá. El vídeo también recuerda otras tendencias como ir al quiosco o imitar a Chiquito de la Calzada. Todo ello en una época en la que todavía no estábamos familiarizados con Internet pero que recurríamos al teletexto para dos por tres.

La guerra de las videoconsolas

La década de los 90 comenzaba con la guerra entre Sega y Nintendo y terminaba con Sony imponiéndose a ambas con la clásica PlayStation. Una videoconsola, probablemente una de las más famosas de la historia, en la que pudimos disfrutar de juegos como el Metal Gear Solid o el Final Fantasy, entre otros. Tras hacer un repaso a las distintas videoconsolas, Los Meconios se adentran en películas de la época como Titanic o Forrest Gump.

También aquellas de acción protagonizadas por Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme o Sylvester Stallone. Todo ello de la mano del youtuber Zorman, quien te anima a alquilar una película en su videoclub. Por último, el dúo cómico también recuerda a Oliver y Benji, a los Tamagotchis y la mítica patada giratoria de Chuck Norris.

Pero no solo eso. Para cerrar el vídeo, Los Meconios recuerdan éxitos como La Macarena o la ruta del bakalao. También el auge de Backstreet Boys y las Spice Girls e incluso los juegos olímpicos celebrados en Barcelona. En definitiva, un nuevo vídeo que nos devuelve al pasado para recordarnos algunos de sus mejores momentos.