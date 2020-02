Joaquín Reyes ha vuelto a conquistar a la audiencia de El Intermedio con una nueva imitación. En esta ocasión, el colaborador del programa presentado por El Gran Wyoming se ha convertido en la ecologista sueca Greta Thunberg, recientemente reconocida por la revista TIME como personaje del año gracias a su lucha para revertir el cambio climático.

En primer lugar, la realización nos muestra a Greta Thunberg echándole la bronca a un hombre por tirar una bolsa repleta de vidrio y basura orgánica en el contenedor azul: "Pero qué haces, desgraciado, ¿tú ves papel aquí?". A continuación, y después de presentarse frenta a las cámaras como Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg, la joven ecologista asegura que es activista, icono de toda una generación y la niña sueca más famosa del mundo desde Pipi Calzaslargas: "Aunque yo soy más comprometida, porque no sabéis la cantidad de laca que gastaba esa para que se les quedaran las trenzas para arriba".

"A mí no me importa la fama"

Tras las pertinentes presentaciones, Thunberg explica que es activista gracias a una de las profesoras de su colegio, quien explicó a los niños y niñas de su clase que el mundo se iba a acabar por culpa del cambio climático. Por esa misma razón, la joven activista decidió sentarse para protestar sobre el cambio climático: "A mí no me importa la fama, ni ser el nuevo referente moral, lo que realmente me importa el futuro del planeta".

A continuación, la realización nos muestra una de las intervenciones de Thunberg en la sede de la ONU: "Yo no debería estar aquí arriba, yo debería estar en la escuela, al otro lado del océano. Sin embargo, ¿ustedes vienen a nosotros los jóvenes en busca de de esperanza? ¿Cómo se atreven? Tras recrear su famoso discurso, la falsa Greta Thunberg explica frente a la cámara que se le ocurrió todo a ella sola mientras pensaba en el agujero de la capa de ozono o el Amazonas ardiendo.

"Fuck you, caracheeto"

Tras terminar su discurso frente a los dirigentes de la ONU, Greta Thunberg aparece abrazada a un árbol: "A veces vengo aquí a desconectar porque es muy duro soportar la presión de ser un referente universal sobre mis hombros de adolescente. Desde los ataques de los lobbys o las campañas de desprestigio de la prensa, encontrarme a Trump en la ONU". De hecho, el el personaje interpretado por Joaquín Reyes ha reconocido que le dieron ganas de agarrar del pescuezo al presidente de los Estados Unidos: "Fuck you, caracheeto".

Respecto a la cumbre del clima, Greta Thunberg ha recordado que tuvo que cruzar el Atlántico en catamarán para llegar a Madrid. También su primer encuentro con José Luis Martínez-Almeida: "Se me acercó un hombre chiquitin, que parecía víctima de la contaminación radioactiva y me dijo que era el alcalde de Madrid... me quedé a cuadros".

Por último, la joven activista vuelve a hablar frente a los líderes de todo el planeta para recordarles que todos estamos en el mismo barco. Pero no solo ellos. También la audiencia de El Intermedio, a quien quiere hacer participe de la causa: "Luchemos juntos contra el cambio climático, aunque lo más seguro es que nos vayamos a tomar por culo".