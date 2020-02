Guardiola lanza un mensaje a la directiva del Barcelona: "Que no hablen demasiado alto"

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, ha avisado el Barcelona y le ha pedido que no hable "muy alto" en relación a la sanción de la UEFA que impedirá al club inglés disputar competición europea durante los dos próximos años .

Josep Maria Bartomeu, presidente del FC Barcelona, ofreció una rueda de prensa por el caso de las redes sociales que afecta al Barcelona y aprovechó para agradecer a la UEFA el trabajo que hacen con el fair play financiero, a lo que respondió Guardiola.

"Si son felices con el hecho de que nos hayan sancionado, diría al presidente del Barcelona que nos deje apelar. Así que no hables muy alto, Barcelona", dijo el técnico español en la cadena Sky Sports.

"Este es mi consejo porque todo el mundo puede estar envuelto a veces en determinadas situaciones. Nosotros apelaremos y ojalá en el futuro podamos jugar contra el Barcelona en la Liga de Campeones", añadió.

Guardiola aseguró que seguirá siendo el técnico 'citizen' pese a la sanción impuesta por la UEFA en las dos próximas ventanas de fihajes y dijo que su intención es estar en el club celeste "tanto tiempo como sea posible".

"Si no me despiden -que puede ocurrir- me quedaré en el Manchester City. Quiero estar aquí. Lo dije antes y lo digo ahora. Quiero ayudar al club a mantener el nivel tanto tiempo como sea posible. ¿Por qué debería irme?", indicó Guardiola en declaraciones a Sky Sports después del triunfo del City este miércoles ante el West Ham.

"He dicho hace unos meses que me encanta este club y que estoy muy a gusto aquí", añadió el técnico de Santpedor, que confía en el recurso que presente el club al TAS. "No está terminado. El club cree que es injusto, así que vamos a apelar", confirmó Guardiola.

Además, el preparador catalán comentó que pelearán como lo han hecho "en cada partido" de este curso a la espera del citado recurso. "Estaremos juntos hasta el final de la temporada. Somos optimistas de que al final prevalecerá la verdad y la próxima temporada estaremos en la Liga de Campeones", finalizó.