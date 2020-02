Rafa Nadal ha demostrado en muchas ocasiones su gran espíritu de deportividad. El de Manacor, actualmente disputando el torneo de Acapulco, ha vuelto a mostrar su lado más deportivo al hablar sin complejos de la derrota sufrida el año pasado ante Nick Kyrgios.

"Fue un partido extraño, difícil... lo pierdes y ya está"



"No es la primera vez y supongo que no será la última. En el tenis pasa esto continuamente. Uno acepta las derrotas y se va con tranquilidad a afrontar lo que viene. Yo tengo poco rencor y las cosas se me pasan rápido", comienza a explicar a los micrófonos de ESPN.

No obstante, el de Manacor afirma "no tener un mal recuerdo" de ese partido. "No tengo un mal recuerdo del año pasado: fue un partido extraño, difícil, de estos que ganas 9'5 de cada 10 pero este lo perdí. Y ya está. Si uno tiene que estar con espíritu de revancha, lo tendrías cada semana. En el tenis se pierde mucho más que se gana", concluyó.

"A Kyrgios le falta un poco de respeto para el público, el rival y para sí mismo"

Al finalizar aquel partido, el tenista mostró su disconformidad con la actitud del australiano, aunque destacó el "gran talento" de su rival.

"No creo que él intente sacar de quicio a nadie, hace su 'show'. Tiene un talento descomunal y hoy le ha salido bien y ha ganado, pero cuando uno se dedica a hacer este 'show', al final, con talento para ganar 'grandes' y estar en primeras posiciones, está donde está por algo", señaló Nadal en rueda de prensa tras el partido.

El balear recalcó que el australiano es "muy peligroso", pero que en su carrera "le ha faltado continuidad". "Y por algún motivo será. No creo que sea un mal chico, creo que es un buen chico, pero le falta un poco de respeto para el público, el rival y para sí mismo. Hoy hay que felicitarle y le deseo lo mejor", subrayó.