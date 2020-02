"Podemos hacer un concurso": Imanol Arias demuestra su habilidad oculta para eructar

El actor Imanol Arias ha acudido este martes a El Hormiguero para promocionar la gira de El coronel no tiene quien le escriba. Una obra de teatro, basada en la novela corta publicada por Gabriel García Márquez en 1961, que narra la historia de un viejo coronel y su mujer, quienes tratan de subsistir en la miseria a la espera de una carta del gobierno mediante la que les comuniquen la concesión de la pensión prometida por sus servicios durante la guerra.

Aprovechando su visita al programa presentado por Pablo Motos, el actor ha hablado sobre su obra y sobre algunos de los mejores trucos para interpretar al viejo coronel sobre el escenario. Desde su ritual antes de salir al escenario hasta su habilidad oculta para bordar su papel. Y es que, tal y como explica Imanol Arias, su personaje tiene varios matices que le hacen único.

"En la documentación me han puesto una cosa que no sé si es cierta"

Entre ellas, su manía de eructar de vez en cuando a lo largo de la obra como consecuencia de una úlcera, tal y como ha explicado Pablo Motos a la audiencia: "En la documentación me han puesto una cosa que no sé si es cierta. Una de las cosas que hace el coronel en la obra es que de vez en cuando eructa". Por esa misma razón, el presentador de El Hormiguero le ha preguntado sobre dicho matiz: "¿Tienes que fingir que eructa?".

A continuación, Imanol Arias ha explicado que el hecho de eructar de forma involuntaria fue cosa suya: "En el primer estudio del coronel, este dice que en octubre siente que tiene animales en las tripas mordiéndose y mordiéndole. También que siente que se le desploma las vísceras por dentro, que se pudre. Entonces, dándole vueltas y vueltas, llegué a la conclusión de que tenía una gastroenteríntis. Una ulcera sangrante que, de no comer, se le salta".

"Yo sé eructar cuando quiero"



Pero, bajo su punto de vista, no es una úlcera sangrante: "El tipo de úlcera que no es sangrante produce vómitos, aunque tomes líquidos, pequeños vómitos, arcadas y, sobre todo, eructos porque te sube toda la acidez. Y, como yo sé eructar cuando quiero. Lo mismo que no cierro los ojos sé eructar. Podemos hacer un concurso de eructos que estaría a la altura.

Tras explicar esta curiosa habilidad, Imanol Arias ha comenzado a eructar frente a un público que no daba crédito a lo que estaba pasando. Tampoco Pablo Motos, quien se mostraba sorprendido ante la habilidad de su invitado: "No llegas a hacer ni el gesto".