Condenada por extorsionar a una niña para que se sometiera a los abusos sexuales de un joven

El Tribunal Supremo ha decidido confirmar una condena de cinco años de cárcel para una mujer que obligó a una niña a mantener relaciones sexuales con un joven, amenazando con difundir sus fotos íntimas si no lo hacía. Tanto la mujer como el autor de la violacion son condenados por un delito de abusos sexuales: la mujer había sido amiga de la madre de la víctima y era considerada una "madrina" por la niña.

Los hechos, según la resolución a la que ha tenido acceso la Cadena SER, ocurrieron en Valencia a mediados de 2013, cuando la víctima tenía trece años de edad y contó a esta mujer - tan amiga de su madre que se refería a ella como "madrina" - que un chico mayor que ella estaba intentando que mantuvieran relaciones sexuales, y que ella no quería, sólo se había dado "unos besos" con él. La mujer tomó nota del teléfono del joven e invitó a la niña a comer a su casa ese mismo día.

Fue al llegar a la casa de la amiga de su madre cuando la niña descubrió que todo era una trampa: allí estaba también el chico que quería acostarse con ella. La mujer sacó entonces un antiguo teléfono móvil suyo que había dado por perdido y amenazó a la niña con colgar en internet fotos suyas íntimas si no se sometía a los abusos sexuales del joven, al que incluso entregó un preservativo y dejó una habitación de la casa para perpetrar los abusos sobre ella.

El Tribunal Supremo acaba de confirmar sendas condenas de cinco años de cárcel para los dos por un delito de abuso sexual: para el joven de 24 años como autor material y para la mujer de 46 años como cooperadora necesaria. Ninguna de las dos sentencias dictadas en la tramitación del caso reflejan qué llevó a la mujer a tender una trampa a la niña de 13 años, hija de la que había sido una de sus mejores amigas, para que fuera víctima de abusos sexuales por un joven más de diez años mayor que ella.

La "madrina"

Las sentencias dictadas a lo largo del proceso reflejan cómo la mujer pasó de ser una "madrina" para la víctima a propiciar que fuera víctima de abusos sexuales en su propia casa. Según relató la niña ante los investigadores fue la mujer la que le invitó a hacerse fotos íntimas y enviárselas a chicos, que "no pasaba nada" pero su madre le quitó el teléfono móvil cuando descubrió las imágenes. La relación entre la madre de la niña y la condenada terminó por romperse cuando el teléfono desapareció y sospechó que ella lo había robado.

Fue el teléfono que, efectivamente, utilizó la mujer para extorsionar a la niña y decirle que debía mantener relaciones sexuales con el chico si no quería que "publicase en internet" las fotos. La Justicia no ha sido capaz de determinar si efectivamente robó o no el teléfono, limitándose a reflejar en sus hechos probados que estaba en su poder "por motivos que no constan". La niña también relató a lo largo de la investigación que la mujer "después de los hechos enjuiciados, la insultaba y la agredía por haber contado lo ocurrido a su madre".

Fachada del Tribunal Supremo / EFE

En su sentencia, el Tribunal Supremo abre incluso la puerta a que ambos hubieran sido condenados por agresión sexual y no por abusos en base a que fue sometida bajo una amenaza clara. "La amenaza de una publicidad generalizada de fotografías con la menor desnuda o en actitud provocativa es potencialmente viable como medio intimidatorio que determine la calificación de agresión sexual", dice la sentencia, añadiendo que lo descrito en los hechos probados se desarrolla "de modo rayano con la intimidación que transmuta el abuso en agresión".