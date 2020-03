"Es un torbellino imparable, en el camino de convertirse en un crack en los próximos años"

La derrota del Barcelona en el Bernabéu (2-0) deja al equipo de Quique Setién contra las cuerdas, después de desaprovechar una buena ocasión para abrir hueco en LaLiga, y con la Champions como tabla de salvación.

El 2-0 no disipa dudas, deja bastantes heridas, algunos daños colaterales y pocas noticias positivas para un Barça que vive el momento culminante de la temporada.

En la 'barra libre' de SER Deportivos analizan las consecuencias del Clásico y la situación de ambos equipos:

"Vinícius fue el elemento desequilibrante del partido. Tiene 19 años y se puso un Clásico por montera. Va a convertirse en un crack del fútbol. En cada acción fue un torbellino imparable. Tiene mucho margen de mejora y mucho por progresar. Con la confianza que le está dando Zidane y con el trabajo que está demostrando, está en el camino de convertirse en un crack en los próximos años.

Arturo Vidal es bastante más suplente con Valverde de lo que es con Setién. Ansu Fati no se come un colín desde que está Setién. El Real Madrid, con la sequía de su delantero centro y con su fichaje estrella lesionado, lleva cuatro partidos irregulares, pero en el computo global de la temporada está jugando bien al fútbol, aunque le haya pasado por encima el Liverpool. Entiendo la euforia contrastada con el pesimismo porque venía el Barça a pasearse".

"Los hecho son los hechos. Contra el Nápoles vimos a Messi en su mejor versión. Difícilmente, Messi en su mejor versión, Marcelo le gana la carrera y encima parece que estaba celebrando un mundial. Le pedimos a Setién más atrevimiento, que cumpla lo que dice y sea fiel al libreto. Ahora tiene una serie de renuncias que antes eran brotes verdes. Setién le dio la confianza a Ansu Fati y por la razón que sea está renunciado. Ahora apuesta por Vidal. Eso se lo reprochamos. Sé valiente y consecuente con tus palabras.

Ayer fue un calvario para el Barcelona dar una salida limpia al balón. Son reproches a Setién para que recupere brotes verdes que vimos contra el Athletic en San Mamés. Es una evidencia lo que dijo Busquets, pues en 4 minutos hay 4 pérdidas de balón. Es la asignatura pendiente y vía de agua del Barça".

"Messi no está al cien por cien. No está fino. El Barça le echa de menos en partidos importantes como en el Nápoles. Si tuviera un problema grave o lesión, no le habría puesto Setién. Lo que tiene es fatiga.

La tensión contenida en Madrid ha sido de tal calibre que que claro, que te gane Guardiola y el Barça en una misma semana provoca un colapso terrible. Entiendo que se celebre esto en Madrid.

Con las palabras de Busquets sobre la salida de balón, apunta a que les falta más trabajo. No lo veo como una crítica a Setién".

"Decir que Messi ayer estaba bien es no ver la realidad. La previa del Clásico, después de ver cómo llegaba el Madrid, el equipo no era favorito. Al Madrid le salvó el portero en la primera parte. Si el Madrid tuviera regularidad, no hubiera esperado 10 jornadas de Liga para ser primero. En Liga de Campeones el Brujas le djó retratado, el PSG le metió un vapuleo y el City le ha dejado al borde del KO.

Habrá que decirle a Busquets que para hacer esa salida de balón es poner un tercer falso central. Y esto se lo tumbaron los propios jugadores. Hay que preguntarle porqué no quiso Busquets hacer eso".

"Mariano tiene ilusión y ganas. Lo remata todo. Aprovecha los pocos minutos que tiene. Messi es humano y falló lo que falló en la primera parte.

Un Madrid herido es muy peligroso. Mucha gente en el descanso firmaba en el empate. Pero como compite el Madrid, no compite nadie. Piqué iba a hablar con la prensa y al final habló Busquets para decir lo que dijo sobre Setién".