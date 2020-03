El amor sigue floreciendo en las noches de Cuatro con 'First Dates'. El programa presentado por Carlos Sobera está empeñado en emparejar a toda la población española, pero ya se sabe que no siempre hay éxito.

Sin ir más lejos, 'First Dates' emitió este martes una cita en la que todo parecía ir de maravilla. Enrique tenía 55 años. Pilar tenía 60. La velada se dio estupendamente y él no paraba de echarle piropos. "Os auguro un futuro maravilloso", les llegó a decir Lidia Torrent, una de las integrantes más importantes del staff del formato.

Sin embargo, mientras se deshacía en elogios hacia Pilar, Enrique aseguraba en los totales a cámara que no se veía "con esa mujer". Pese a eso, el comensal continúo dedicándole bonitas palabras y en la decisión final, después de que ella admitiera que quería seguir conociéndolo, dijo que él también quería tener una segunda cita.

Fue entonces cuando la redactora de 'First Dates' tuvo que intervenir (esto nunca antes había pasado en el programa) para recordarle a Enrique que eso no es lo que le había dicho momentos antes. "No tenía una segunda cita de irnos como pareja", rectificó entonces.

Pincha AQUÍ para ver el momento en vídeo.