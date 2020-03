Sanidad confirma que seguimos en fase de contención del coronavirus y el ministro pide ir al Congreso

España continúa estando en fase de contención del coronavirus. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha pedido comparecer en el Congreso para informar de los detalles de la gestión de la crisis. "Si se siguen las recomendaciones sanitarias, podemos contener la expansión del virus", ha explicado el ministro.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón ha hecho públicos los últimos datos actualizados. "A día de hoy, al corte de datos mismo que ayer, hay 234 casos detectados. Son 41 más que ayer. La evolución sigue más o menos igual. Hay 10 en la UCI y 3 fallecidos, todos presentaban comorbilidades. Hay 20 casos sin vínculo, pero algunas de ellas forman agrupamientos. Todavía está en investigación", ha explicado Fernando Simón.

Por comunidades hay 12 casos en Andalucía, uno en Aragón, cinco en Asturias, seis en Baleares, ocho en Canarias, diez en Cantabria, 13 en Castilla La Mancha, 11 en Castilla y León, 24 en Cataluña, 19 en Valencia, seis en Extremadura, uno en Galicia, 90 en Madrid, tres en Navarra, 11 en La Rioja y 17 en País Vasco. Ceuta, Melilla y Murcia se mantienen sin casos.

"El impacto de coronavirus en personas jóvenes o muy jóvenes es muy bajo", ha explicado Simón.

"Hay que mantener la calma y no sobreactuar"

Simón ha explicado cómo actuar si se cree que se puede tener el coronavirus. "Lo primero es mantener la calma. Si hay síntomas, lo recomendable es aislarse y llamar al 112 o el teléfono habilitado por las comunidades. Una vez hecho eso desciende la posibilidad de contagio. Luego se valorará el tipo de contacto que haya tenido la persona", ha dicho.

Simón se ha referido al documento del Ministerio de Trabajo: "No ha surgido de nuestras unidades técnicas. Con la información sobre los casos españoles que tenemos, sabemos que ha habido situaciones vinculadas a periodistas que han viajado a zonas de riesgo. Sabemos cuáles son los grupos de riesgo, con poco impacto en personas sanas y jóvenes. Hay que mantener la calma y no sobreactuar".

Solo los contactos de alto riesgo o muy alto riesgo deben tener un seguimiento activo por parte de las autoridades. El resto debe auto-observarse por si presenta síntomas. No hay que ponerse mascarillas si no hay síntomas.

¿Qué hacer si se ha estado en contacto con un caso?

Los servicios de riesgos laborales deben de valorar cómo actuar en el caso de las personas que han tenido un contacto "que suponga una probabilidad de contagio". Hay distintas opciones y se decidirá según el caso particular. Lo que ha querido dejar claro Fernando Simón es que si hay síntomas, la persona debe auto-aislarse y ponerse en contacto con las autoridades sanitarias.

"La mujer fallecida en Madrid entra dentro de los grupos de riesgo. Parece ser que había un caso de coronavirus que pudo estar relacionado con ella", ha explicado Simón que ha contado que hay tres niños y algún adolescente afectado por el coronavirus. "No hay que angustiarse ni ponerse mascarilla si no se tiene COVID-19. El riesgo en personas sanas, jóvenes y trabajadores no es grave", ha dicho.

Hay alrededor de 10 personas que ya se han curado aunque el ministerio ha pedido la información a las comunidades autónomas para poder facilitar el dato exacto.

¿Hay falta de medicamentos?

El ministerio de Sanidad no tiene noticias de que haya habido desabastecimiento de fármacos aunque ha reconocido su portavoz de que es un asunto que se ha puesto sobre la mesa. "Puede haber riesgo y por eso estamos llevando a cabo la compra conjunta con otros países", ha dicho.

La letalidad en Italia está en como estaba en China hace una semana. "Tenemos que esperar a que los casos se resuelvan", ha explicado.

Los casos de Covid-19 suman más de 93.000 confirmados en el mundo. De ellos, 80.422 corresponden a China. Con 835 casos, Irán es donde la situación es más alarmante, mientras que Corea del Sur e Italia se mantienen como los otros dos países más afectados, con 516 y 466 nuevos contagiados, respectivamente.