El éxito de 'La isla de las tentaciones' le ha valido a sus protagonistas para hacer carrera en televisión. Fani, por ejemplo, es una de las concursantes de 'Supervivientes 2020'. Rubén, el chico con el que tuvo un 'affair' en el programa, ocupa actualmente el trono de 'Mujeres y hombres y viceversa', mientras que Gonzalo es ahora colaborador de varios espacios de Mediaset. Todos están exprimiendo el éxito del formato, todos excepto Susana, que ha decidido desaparecer de la televisión.

Esta misma semana, la también ganadora de 'Gran Hermano 14' ha contado que está dedicándose a trabajar con marcas en sus redes sociales. Solo en Instagram tiene más de 900.000 seguidores. "A mí es un trabajo que me gusta bastante. Dentro de que es verdad que el cliente te marca unas pautas, tienes mucha libertad para hacerlo a tu manera, tienes la capacidad de decidir qué productos te gustan o qué productos no te gustan", ha explicado en su canal, desvelando después que está más cómoda con este trabajo que haciendo televisión.

"Yo me siento más cómoda haciendo cosas de redes que de tele. Siempre he dicho que soy una fan de los realities tanto para verlos como para participar. Me gusta esa parte de la tele, de estar ahí aislada y encerrada. Pero luego la parte de los platós no me siento tan cómoda", ha afirmado. "Pero eso no suelo ir a televisiones ni platós. En un plató me siento un poco perdida y no tan cómoda. Por eso hago el reality pero luego ya me desvinculo un poquito".