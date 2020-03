'Call of Duty' se une a la moda de los 'battle royale' gratuitos: así es 'Warzone'

Tras el éxito de videojuegos como PUBG, Apex Legends o Fortnite, tres de los battle royale más populares de los últimos años, Activision ha lanzado por sorpresa Call of Duty: Warzone. Un nuevo videojuego, disponible de forma gratuita tanto para PC como para PlayStation 4 y Xbox One, en el que tendremos que librar intensas batallas para hacernos con la victoria final.

Tal y como ha dado a conocer la empresa de videojuegos estadounidense, Call of Duty: Warzone es un videojuego inspirado en el Call Of Duty: Modern Warfare que dispone de dos modos de juego. El primero de ellos, bautizado como Plunder, nos reta a recolectar más dinero que el equipo rival. Para ello tendremos que ir completando objetivos en distintas regiones del mapa y, como no podía ser de otra manera, robar a nuestros adversarios tras acabar con ellos.

El videojuego contará con dos modos

El segundo es un battle royale tradicional en el que tendremos que enfrentarnos en una lucha encarnizada contra otros 149 oponentes. Como en todos los videojuegos de este tipo, los 150 jugadores aterrizarán en la gigantesca ciudad ficticia de Verdansk sin apenas equipamiento. Una vez en tierra, deberán ir encontrando armas y mejorar las mismas para llevarse la victoria final. Podremos hacerlo solos o acompañados de nuestros amigos, quienes podrán ser fundamentales para la victoria.

¿Y qué pasa si morimos? Cuando caemos en combate iremos directos a una especie de cárcel bautizada como el gulag. Para salir de la misma, tu equipo tendrá que pagar para liberarte y, además, ganar una batalla uno versus uno contra otro jugador. En caso de que salgas victorioso, el videojuego te permitirá volver a Verdansk, donde te reunirás con tus compañeros y compañeras. Una vez allí, podréis desplazaros con quads, jeeps y helicópteros para poder visitar cualquier rincón y acabar con los rivales.

Al igual que sucede con otros videojuegos de estas características, Warzone contará con una serie de desafíos que te permitirán conseguir equipo, dinero ficticio e incluso habilidades con las que personalizar a tu jugador o jugadora. Tras superar los contratos, nombre que reciben los retos de este videojuego, obtendrás dinero que podrás gastar posteriormente en las estaciones de compra. Un dinero que también podrás ganar si le metes horas al modo Plunder.

Cómo descargar Call of Duty: Warzone en PlayStation, Xbox y PC

Para descargar Call of Duty: Warzone en PlayStation 4 tan solo tendrás que acceder a la PS Store o pulsar sobre el siguiente enlace. Si por el contrario quieres jugar desde tu Xbox One, accede al Xbox Marketplace o al siguiente enlace. Por último, y si prefieres PC, dirígete a esta página y presiona sobre la opción Juega Gratis.

Respecto al peso del videojuego, Activision ha dado a conocer que los usuarios y usuarias que hayan instalado previamente Call of Duty: Modern Warfare tendrán que descargar alrededor de 20 GB de datos. Sin embargo, aquellas personas que no dispongan del juego original tendrán que prepararse para una instalación de entre 80 y 110 GB.