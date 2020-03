Llegan las camas 'gaming': así puedes pasarte todo el día jugando sin levantarte

La fiebre por los deportes electrónicos no deja de crecer. Tras el éxito de campeonatos como la Copa Mundial de Fortnite o los torneos anuales de League of Legends, cada vez son más las compañías que ven en los también conocidos como esports un sector por explotar. Entre ellos la japonesa Bauhutte, quien desarrolla desde hace ya varios años todo tipo de setups tanto para profesionales como para los amantes de los videojuegos.

¿Y qué es un setup gaming? Principalmente todas las piezas que el jugador necesita para tener una buena experiencia de juego. Desde un ordenador de garantías o una pantalla envolvente hasta unos cascos o una buena silla gaming. Algunos van más allá, como es el caso de la firma alemana Puma, y promocionan zapatillas para gamers por 150 euros. Unas zapatillas, equipadas con suela antideslizante extremadamente flexible, que te permitirá disfrutar de los videojuegos como nunca. O así es al menos como lo venden.

Llegan las camas gaming

Volviendo a la compañía japonesa, Bauhutte ha presentado recientemente una cama gaming. Una cama para que no tengas ni tan siquiera que levantarte de la misma para pasarte horas y horas jugando a tus videojuegos favoritos. A pesar de que no dispone de baño, algo que llevaría a varias personas a no salir de la cama en días, el último invento de la firma japonesa dispone de un gran número de características para garantizar una experiencia gaming.

Así es la cama en cuestión. / Bauhutte

Entre ellas, un escritorio elevable que se ajusta al ancho de la cama y se coloca en la parte de los pies. El escritorio cuenta con un soporte para colocar hasta dos monitores, que podrás ajustar a la altura deseada. Mientras tanto, en el lateral encontrarás varios estantes en los que podrás dejar tanto los auriculares como, por ejemplo, los mandos de la videoconsola.

Cómo jugar a todo tipo de videojuegos sin salir de la cama

Por otro lado, la cama gaming también incorpora una mesita deslizable para el teclado. También un estante para dejar todo tipo de alimentos y bebidas, una estantería para la cabeza de la cama y un brazo robótico para sujetar tanto el móvil como la tableta en la cama mientras estamos tumbados. Y, con el objetivo de garantizar una buena posición cuando estés jugando a videojuegos, la cama también cuenta con un puff para no hacerte daño en la espalda.

De esta manera, la firma japonesa plantea un auténtico centro de operaciones para todas aquellas personas a las que les fascinan los videojuegos. Respecto al precio de esta cama gaming, desde la compañía han dado a conocer que saldrá a la venta por 113.250 yenes (unos 1.000 euros al cambio). Por lo tanto, y si eres de esas personas que no dispone del espacio necesario como para instalar el setup de tus sueños, la firma japonesa llega con una solución que ha dado la vuelta al mundo.