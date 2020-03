¿En qué casos me devolverán el dinero si no viajo por el coronavirus?

Sanidad ha sido muy clara en cuento a las recomendaciones de viajar en plena crisis del coronavirus: no hay que hacerlo si no es "realmente importante". Un consejo que la mayoría de la población ha hecho suyo pero, con la Semana Santa a las puertas, muchos se encuentran con el billete comprado y sin posibilidad de pedir el reembolso de forma gratuita. Porque, aunque hay aerolíneas que permiten cambiar la fecha del vuelo sin coste por la pandemia, hay quien no quiere ni puede viajar en otro momento y quiere que le devuelvan su dinero. En ese caso, la recomendación de FACUA es "batallar y reclamar, reclamar y reclamar, hasta llegar a los tribunales si es necesario y que un juez decida si es causa de fuerza mayor con derecho a reembolso". Las situaciones en las que se encuentran los usuarios son diversas y hemos consultado con un experto qué se puede esperar ante los siguientes casos:

Si la compañía cancela

En este caso es sencillo: las aerolíneas tienen que devolver al usuario todo el dinero.

Si el usuario decide no viajar

"Si es el usuario el que decide no viajar a determinadas zonas, siguiendo la recomendación del Ministerio de Sanidad, puede reclamar defendiendo que lo hace por causa de fuerza mayor, pero no es fácil ganar. En cualquier caso, hay que presionar, ya que hay compañías que, fruto de esas reclamaciones, han acabado aceptando cambios de billetes por otras fechas y/o otros destinos", anima Rubén Sánchez, portavoz de Facua.

Si es un paquete turístico a una zona aislada

"En caso de que se haya contratado un paquete turístico (viaje y alojamiento) con una agencia, con destino a una zona aislada por el coronavirus, la agencia tiene que reembolsar todo el dinero. Si es un viaje a varios lugares y solo es uno el afectado, la agencia debe gestionar cómo se cambia ese destino por otro dentro del paquete", explica Rubén Sánchez.

Si Sanidad considera que es un destino "con evidencia de transmisión comunitaria"

Viajes cancelados por las aerolíneas

Población de riesgo

Patologías previas

El Ministerio de Sanidad comparte una lista de "áreas con evidencia de transmisión comunitaria"en las que el riesgo al contagio es mucho mayor. En esa enumeración están algunas zonas de España (las Comunidades Autónomas de Madrid y de La Rioja, y los municipios de Labastida-Bastida y Vitoria-Gasteiz y Miranda de Ebro), además de Italia (todo el país), los departamentos franceses de Haut-Rhin (Grand Est) y l'Oise (Hauts-de-France), el departamento alemán de Heinsberg (Renania del Norte-Westfalia), China (todas las provincias, incluyendo Hong Kong y Macao), Corea del Sur, isla de Hokkaidō de Japón, Singapur e Irán. Si el destino del viaje programado es uno de esos, FACUA anima a reclamar tanto a aerolínea como a la agencia, si la hubiera, pero recuerda que "no es seguro ganar".

Si es un destino que ha prohibido la entrada a españoles

Más de 60 países han impuesto restricciones a los viajeros provenientes de España y una veintena ha prohibido directamente que entren en sus fronteras. A pesar de eso, en caso de que el destino sea a uno de esos países ninguna aerolínea devuelve actualmente el dinero. Sí admiten cambios hasta el 30 de noviembre pero no devoluciones.

Si cierra el espacio aéreo

En el momento en el que el Gobierno decida cerrar el espacio aéreo, se devolverá el dinero de sus vuelos a los usuarios que tuvieran billetes comprados a partir de esa fecha.