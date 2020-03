El Gobierno noruego, a los niños: "Podéis tener un poco de miedo al virus, pero todo irá bien"

Los más pequeños también están preocupados: ¿Qué pasará con la fiesta de cumpleaños que llevan meses esperando? ¿Afectará el virus a sus pequeñas mascotas? ¿No ir estas semanas a clase significa que tendrán menos vacaciones de verano? ¿Hasta cuándo tendrán que estar con mamá y papá en casa, y sin poder ver a los abuelos? Si ya es difícil contestar estas preguntas a los adultos aislados en sus casas, dar respuesta a los niños requiere mucho tacto.

El Gobierno noruego ha decidido dar este lunes una rueda de prensa exclusiva para los niños, no accesible a periodistas, en la que ellos preguntaban a la mismísima primera ministra Erna Solberg, y ella los trataba de calmar. Los más jóvenes han visto cómo su vida daba un vuelco de la noche a la mañana, porque algo llamado “coronavirus” se ha convertido en amenaza para su salud y la de sus seres queridos, y han de confinarse en casa hasta nuevo aviso.

"Podéis estar un poco asustados"

“Esto está dando miedo a muchos niños. Lo entiendo perfectamente. De hecho, podéis estar un poco asustados, están sucediendo muchas cosas grandes a la vez. Está bien tener un poco de miedo a ser contagiado con el coronavirus, pero sabiendo que es inofensivo para la mayoría de nosotros. Los niños solo se ponen un poco enfermos, pero quedarse en casa ayuda a otras personas a no contagiarse”, explicó Solberg en su introducción.

Acompañada por el ministro de Asuntos de Infancia y Familia, Kjell Ingolf Ropstad, y la ministra de Educación, Guri Melby, los tres miembros del Gobierno de Noruega han escuchado, con empatía y delicadeza, una a una las preguntas que muchos niños han enviado por correo electrónico o han registrado en la web oficial del Ejecutivo. La rueda de prensa se retransmitió en directo, y las preguntas fueron formuladas por una funcionaria.

Llamar a otros niños

Una de las cuestiones que más preocupaba a los niños es cómo pueden ayudar a combatir el coronavirus. “Muchos pueden sentirse muy solos ahora que están obligados a estar en casa. Aquellos que se sienten un poco solos durante la rutina, pueden sentirse más solos aún ahora en estas circunstancias. Los podéis llamar por teléfono, o por internet, y hacer algo divertido juntos, aunque no estéis juntos en persona”, les explicó la primera ministra.

Además de exhortarlos a todos a cuidarse mutuamente, resolvió sus dudas sobre eso de verse con sus amigos, o celebrar un cumpleaños con dos niños más. “Puede estar bien, pero es importante tener cuidado. Quizás sea más prudente posponer la celebración en sí a un momento en el que más personas puedan ir a la fiesta, para que puedas tener una gran celebración de cumpleaños”, añadió el ministro Ropstad.

Melby, que conoce las escuelas desde dentro, proporcionó los principales consejos de higiene: “Lavaos siempre las manos antes de salir y al volver a casa, antes de comer y antes de ir a ver a alguien, la higiene de las manos es lo más importantes en este momento”. Un pequeño preguntó a la ministra “si no se avergonzaba” de haberse saltado sus propias reglas al dar la mano a otra persona en una rueda de prensa previa. “Sí, lo estaba”, lamentó ella.

¿Qué pasará con las vacaciones?

Una niña preguntó si las escuelas podrían estar cerradas durante más de 14 días, “algo que no puede responderse con seguridad, pero que podría ocurrir”. Otra preguntó si el virus podría contagiar a los animales, un hecho que “no se sabe con certeza, pero que, en principio, se cree que no”. “Los adultos sanos no enferman de forma grave, pero el coronavirus es peligroso para las personas que tienen enfermedades graves y puede ser peligroso para los que son muy ancianos. Por eso tenemos que hacer lo posible para que no se contagien”, agrego Ropstad.

¿Qué pasará con las vacaciones de verano? La primera ministra les dejó claro que estar estas semanas en casa como medida contra el coronavirus no significa que se les restarán días de verano, pero subrayó que “las vacaciones pueden ser diferentes a lo planeado este año, por lo que deben estar preparados para ello”, pero, “¡en Noruega también se puede pasar un verano muy agradable!”, le dijo a los que están ya preocupados por su viaje a las playas del sur.

Esto pasará, les aseguró. “Tenemos excelentes enfermeras y médicos que nos cuidan y ayudan, pero es mejor que la mayoría de las personas no contraigan el virus y esa es la razón por la que se cancela y se cierra todo. Porque si no nos vemos, no nos contagiamos”, sentenció la jefa del Gobierno. Los pequeños, buscando formas creativas de pasarlo bien en casa y sin salir a la calle, se convierten en grandes héroes contra el coronavirus.