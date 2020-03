Italia suma 427 nuevos muertos y es ya el país con mayor número de fallecimientos por el coronavirus

A finales de diciembre del año pasado, las autoridades sanitarias chinas confirmaban un nuevo brote de coronavirus en Wuhan que guardaba cierto parecido con el síndrome agudo respiratorios grave (SARS). Un virus que, con el paso del tiempo comenzaría a fortalecerse hasta convertirse en una pandemia, que ya está presente en 168 países de todo el mundo. Desde entonces, el número tanto de infectados como de fallecidos incrementaba de forma vertiginosa en el país.

Principalmente entre el 12 y 13 de febrero, cuando las autoridades utilizaron un nuevo método para contabilizar los casos. Desde entonces, China ha registrado cerca de 81.000 casos y 3.245 muertes en todo el país. A pesar de ello, las autoridades chinas ya han dado por superado el pico de transmisiones de la epidemia de coronavirus. Pero ahora el epicentro del coronavirus está en Europa.

Italia supera a China en número de muertos

Concretamente en Italia, donde se acaba de superar el número de muertos respecto a China. Según han informado las autoridades sanitarias italianas, durante las últimas 24 horas se han registrado 427 muertes. Por esa misma razón, y si sumamos todas ellas a las 2.978 registradas ayer, el país transalpino supera a China en número de muertes. A pesar de que el número de infectados diagnosticados es notablemente inferior que en China, la tasa de mortalidad resulta ser más alta. En lo que respecta a los casos confirmados, Italia ha sumado 5.322 casos en las últimas 24 horas, elevando el total hasta los 41.035.

Pero no solo eso. La curva de contagios continúa subiendo y el sistema sanitario está al borde del colapso. Principalmente en regiones como Lombardía, donde su presidente Attilio Fontana, advirtió el pasado miércoles que "dentro de poco" el sistema sanitario no estará "en condiciones de dar una respuesta a quien enferma". Por esa misma razón, Fontana rogó encarecidamente a la población que no saliera de sus casas o de lo contrario se tendrán que aplicar medidas más estrictas.

Mientras tanto, China apenas registraba ocho personas fallecidas el pasado miércoles. De hecho, las autoridades confirmaron que no habían registrado ningún contagio local de coronavirus por primera vez desde el estallido de la pandemia: "Los casos nuevos siguen disminuyendo. Creemos que hemos superado el pico del actual brote epidémico, que ahora se mantiene en un nivel bajo".

España se acerca a Irán

Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a las 12h de hoy:



➡Confirmados: 17.147

➡En UCI: 939

➡Fallecidos: 767

➡Curados: 1.107



Toda la información en la web de @sanidadgob: https://t.co/8dfKZXg8hE#COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/cAm3Qy0oEz — Salud Pública (@SaludPublicaEs) March 19, 2020

Irán se mantiene en tercera posición con más de 18.000 casos diagnosticados y cerca de 1.300 fallecidos. Pisándole los talones se encuentra España, donde a día de hoy se han confirmado 17.147 casos y 767 muertes. Principalmente en la Comunidad de Madrid, en Cataluña, en el País Vasco y en Andalucía, donde se han registrado 6.777, 2.702, 1.190 y 1.008 y casos, respectivamente.

Sin embargo, todo apunta a que la cifra aumentará de forma considerable en nuestro país en las próximas fechas. Según ha dado a conocer Ministro de Sanidad, Salvador Illa, todavía falta lo más duro: "Quiero recordar que llegan los momentos más duros, en los que seguiremos viendo que aumenta el número de casos, acercándonos al pico".