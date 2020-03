'Juego de Tronos' se adentra en el universo de 'Westworld'

Atención, a continuación encontrarás spoilers sobre el último capítulo de Westworld. Si todavía no lo has visto, y no quieres enterarte sobre qué ha pasado, te recomendamos que no sigas.

Westworld está llamada a ser la sucesora de Juego de Tronos como piedra angular del nuevo HBO. Desde que la serie fantástica emitiera su último capítulo en mayo del año pasado, la plataforma de vídeo en streaming busca un nuevo baluarte de la compañía y Westworld tiene todas las papeletas para hacerse con ese puesto. No solo por la gran acogida que tiene entre la crítica especializada, sino por una comunidad de seguidores que han demostrado que esta serie es un éxito.

Esto ha provocado que, en más de una ocasión, se haya hablado sobre la posibilidad de que ambos universos crucen sus caminos. Una idea que no ha sido propuesta únicamente por seguidores de ambas series, sino por otros como George R.R. Martin, quien se lo ha propuesto en más de una ocasión a Lisa Joy y Jonathan Nolan.

"George R.R. Martin quería crear un vínculo entre ambas series"

En declaraciones al medio especializado Variety, los directores ejecutivos de Westworld han confesado que el autor de la saga Canción de hielo y fuego lleva proponiendo un crossover entre ambas series desde la primera temporada de Westworld: "Nos une una gran amistad con George R.R.Martin. Lleva desde la primera temporada asegurando que había que crear un vínculo ente ambas series".

Y finalmente se produjo. En el segundo capítulo de la tercera temporada, bautizado como The Winter Line, podemos ver cómo ambos mundos se cruzan por primera vez. Todo ello gracias a los directores ejecutivos de la serie Juego de Tronos, David Benioff y D.B. Weiss, quienes han hecho un cameo junto al siempre imponente Drogon en la serie ambientada en el futuro.

Drogon vuelve a la pequeña pantalla

El esperado crossover se produce cuando Bernard y Stubbs se encuentran en el núcleo central. Mientras intentan descubrir si su memoria fue corrompida por Dolores en el pasado, la realización nos muestra a dos técnicos del conocido como Parque 4. Dos técnicos que, para sorpresa de todos, son los creadores y directores ejecutivos de la serie Juego de Tronos. Después de hacer varios retoques sobre su último proyecto, ambos hablan sobre un posible comprador que se ha hecho con uno de sus últimos trabajos: "Es una start-up de Costa Rica".

Drogon aparece en el último episodio de Westworld. / HBO

Sin embargo, el personaje de Benioff no lo tiene muy claro debido a la envergadura del proyecto. Un proyecto que, después del cambio de plano, resulta ser el poderoso dragón de Daenerys Targaryen. En declaraciones a Variety, los responsables de Westworld han reconocido que es el mismo dragón de la serie fantástica. De hecho, ha sido realizado por las mismas personas que hicieron el de Daenerys Targaryen para Juego de Tronos. Un crossover aplaudido por los seguidores de ambas series, quienes han aclamado el retorno de Drogon a la pequeña pantalla.