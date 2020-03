Coronavirus: cuatro datos y sonidos del decimotercer día de confinamiento en España

España ha cumplido este viernes su décimo tercer día en aislamiento con el objetivo de frenar la curva de la pandemia del coronavirus. El número de contagios sigue creciendo pero a menor ritmo que días anteriores, pero en las últimas 24 horas han fallecido 779 personas, el dato más alto registrado en un día. Una vez más, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, advertía de que “la tendencia es buena pero hay que ser prudentes". Además, según ha podido saber la Cadena SER, Víctor Valladares, el abogado que ha denunciado al Gobierno por la gestión del coronavirus, ha sido condenado y sancionado por quedarse con el dinero de algunos de sus clientes sin llevar a cabo el trabajo para el que le habían contratado.

El día con mayor número de muertos en España

La actualización de datos del Ministerio de Sanidad dejan este viernes 64.059 casos totales de coronavirus en España, (solo en las últimas 24 horas son 7.871, un 14% de incremento, el más bajo de las dos últimas semanas); los fallecidos son 4.858 (779 más que ayer, el peor incremento registrado hasta ahora) y los pacientes recuperados son 9.357, un total de 2.342 más que ayer: este es un dato esperanzador ya que es el mayor incremento en dados de alta hasta ahora. En los hospitales españoles hay 36.293 enfermos por COVID-19 y 9.444 profesionales sanitarios han dado positivo.

También nuevo récord de muertos en un día en Italia

Italia ha vuelto a registrar este viernes resultados negativos en su lucha contra la pandemia. Según los datos publicados por Protección Civil, en las últimas 24 horas ha habido 969 víctimas mortales más, lo que eleva el total a 9.134 fallecidos, mientras que se han sumado otros 5.959 casos, hasta un total de 86.498 desde que comenzó el brote. Con este último dato, Italia supera ya a China, país en el que se originó el coronavirus, en cifra de contagios, ya que en cifra de muertos lo hizo hace unos días.

Sanidad devuelve 650.000 test rápidos por no ser “fiables”

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha recordado que el Gobierno ha realizado varias operaciones en China con distintos proveedores para adquirir hasta 5,5 millones de test, que aún se está tramitando. Antes, se adquirieron 609.000, de los que las primeras 9.000 unidades “no han pasado los filtros de calidad”, a un proveedor “habitual” del sistema sanitario nacional, según ha defendido Illa. Sin embargo, los análisis de las autoridades demostraron que no eran efectivos.

Prohibidos los despidos por coronavirus

El Consejo de Ministros extraordinario ha aprobado este viernes prohibir por ley el despido por fuerza mayor y por causas económicas, organizativas, técnicas y de producción, según ha anunciado la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. La medida estará vigente mientras dure la crisis COVID-19 en España y supone que las empresas no podrán justificar despidos a causa del coronavirus. "El Gobierno no va a dejar a nadie atrás [...] no se puede aprovechar el coronavirus para despedir", ha asegurado la ministra en la rueda de prensa posterior.