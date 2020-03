Lo de Évole volvía este domingo con una nuevo capítulo especial sobre la crisis del coronavirus. Un programa en el que ha entrevistado a personajes de distinta índole para que ofrecieran su propio punto de vista sobre un escenario hasta la fecha inédito para la sociedad. Desde David Broncano, quien relataba el sufrimiento de perder a un familiar en tiempos de coronavirus o el que fuera presidente de Uruguay, José Mújica, hasta expertos del campo de la sanidad.

Varios años después de entrevistarle por primera vez, Jordi Évole ha vuelto a charlar con José Mújica para preguntarle por su punto de vista sobre el coronavirus. En primer lugar, y después de garantizar que seguía vivo después de todo este tiempo, el que fuera presidente de Uruguay ha reconocido que no está asustado por el avance del coronavirus porque tiene muchas cosas que hacer: "No estoy asustado, estoy entretenido trabajando en la tierra y tengo diez patitos nuevos a los que saco a diario, me entretengo".

"Es un desafío de la biología que nos mete para recordarnos que no somos tan dueños del mundo como nos parece"

A continuación, y después de reconocer que no sale a la calle porque forma parte del grupo de alto riesgo, Mújica ha respondido a las palabras del presidente de la república francesa, Emmanuel Macron, quien comparaba la crisis del coronavirus con una situación de guerra: "No comparto sus palabras. Es un desafío de la biología que nos mete para recordarnos que no somos tan dueños del mundo como nos parece".

Bajo su punto de vista, la pandemia es un revés que nos demuestra que no somos los únicos seres vivos del planeta: "Es un desafío que nos demuestra que la biología existe y que somos parte de la misma. Por lo tanto, no es una guerra de la naturaleza, es la lucha de la vida y la muerte". Una pandemia que llega, tal y como explica el político, después de que cada uno de los gobiernos subestimara al virus: "Creyeron que era una cosa de chinos y ahora es de todos. Por lo menos ahora tenemos algo en común, ¿verdad?".

La decepción de José Mújica

Tras sus declaraciones, Jordi Évole le ha preguntado si le ha decepcionado las actitud de algún líder político a nivel mundial durante estas últimas semanas. Sin pensárselo dos veces, el que fuera presidente de Uruguay ha reconocido que hace ya mucho que se siente decepcionado cono cada uno de ellos: "No por el coronavirus. Por el calentamiento global, porque caminamos derechos a un holocausto ecológico y los líderes mundiales se hacen los desentendidos y miran para otro lado".

Mújica recuerda que se está sancionando a la gente por quemar restrojos mientras estamos organizando "una sartén gigantesca para freírnos": "Se dan el lujo de desconocer lo que hace más de 30 años los hombres de ciencia del mundo nos vienen diciendo y recomendando. Entonces, no es que no sepamos qué hacer, sino que no lo hacemos. Por lo tanto, no hay problema ecológico, hay problema político. Es mentira que no haya medios, es mentira que no haya recursos y es mentira que la cosa es imposible. Nunca el hombre tuvo tantos recursos. Es decir, nunca tuvo tanta irresponsabilidad".

"Estamos hechos para querer la vida"

Por último, Mújica también ha hablado sobre el miedo y la felicidad en tiempos de pandemia: "Estamos hechos para querer la vida. Luchamos para no morirnos y estamos asustados porque tenemos miedo de morirnos, aunque no lo confesemos. El político recuerda que vivir es tratar de sentirse feliz y de gastar la mayor parte de nuestro tiempo en aquellas cosas que nos gratifican sin perjudicar a otros.

"Mientras tengas causas para vivir y para luchar, no tienes tiempo para estar desencantado o que te coma la tristeza. Estás como huyendo de la muerte. Al final, la muerte es inevitable. Pero como decía Tirso, cuando pienso que me voy a dormir, estiro la capa y me acuesto a dormir. Vivir, vivir, y luchar por vivir. Afrontar la vida frente a la muerte", ha explicado.