Torra pide al Gobierno "no equivocarse otra vez" y alargar el confinamiento total

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido este domingo al Ejecutivo central mantener el 'confinamiento total' porque 'no es momento de bajar la guardia': 'No queremos que el Gobierno español se equivoque nuevamente. No nos lo podemos permitir'.

En una declaración institucional efectuada después de que esta mañana el jefe de Gobierno, Pedro Sánchez, haya mantenido una reunión telemática con los presidentes autonómicos, Torra ha defendido seguir con las medidas actuales para evitar que 'miles y miles de trabajadores se expongan al contagio' del virus.

El presidente catalán ha considerado que el 'confinamiento total' decretado en su día por el Gobierno llegó tras 'un proceso errático, dubitativo y con retraso' y, por ello, ha señalado que 'el desconfinamiento, cuando llegue, deberá ser todo lo contrario'.

'Pedimos que se nos vuelva a escuchar (...) No es momento ni de relajarnos ni de bajar la guardia', ha alertado el presidente catalán, que ha afirmado que su propuesta de mantener el 'confinamiento total' coincide con lo planteado en la reunión con Sánchez por la presidenta balear, Francina Armengol, y el castellanomanchego, Emiliano García-Page.

Torra, que ha pedido 'el retorno de las competencias' de la Generalitat asumidas por el Estado, se ha ofrecido a 'colaborar nuevamente' con el Ejecutivo central para cuando haya que empezar el 'desconfinamiento', si bien ha avisado que 'nada indica' que se pueda comenzar a aplicar ya desde el 13 de abril.

El proceso tendrá que ser 'gradual' y 'priorizando colectivos', ha sostenido, al tiempo que ha dicho ser consciente del 'sacrificio' que ello implica para la ciudadanía, que está haciendo 'un esfuerzo realmente heroico'.

Torra ha insistido en que 'no se dan las condiciones' para levantar el confinamiento de los servicios no esenciales, tal como ha recordado que sostienen en un informe los epimediólogos Oriol Mitjà y Joel López, que han propuesto un plan gradual para recuperar la normalidad.

La propuesta de estos especialistas, que suscribe el Govern, pasa por una 'salida coordinada' siguiendo el orden inverso a las fases de confinamiento, de modo que los negocios y la hostelería serían los primeros en abrir, mientras que escuelas y grandes eventos deberían esperar a una fase posterior.

Torra también ha censurado que el Ejecutivo central haya aportado 'sólo el 10 %' de los fondos para combatir la pandemia en Cataluña y ha aseverado que la Generalitat ha tenido que cargar 'con todo el peso de la gestión de la emergencia', buscando recursos 'donde ha podido y como ha podido'.

'La Generalitat ha aportado un 90 % de los recursos que necesitan los hospitales y España el otro 10 %. De los 1.800 millones de euros previstos en materia sanitaria, el Gobierno sólo se ha comprometido a 50 millones', ha lamentado.

'Es el momento, más que nunca, de actuar con responsabilidad y planificación', ha ahondado el president, que ha pedido 'planificar con rigor y con todo el sentido del mundo' lo que se deberá hacer en las semanas venideras, siempre 'poniendo delante a los expertos'.

El president, a modo de conclusión, ha resuelto: 'Prioricemos la vida y la salud de las personas. Preparémonos para hacerlo bien a la primera. No podemos fallar'.