La OMS descarta que las mascarillas sean la "solución milagro" contra la pandemia de coronavirus

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha reiterado que el organismo sanitario de Naciones Unidas solo recomienda el uso de mascarillas en la población general en caso de personas enfermas o que cuidan a un paciente en su casa.

En rueda de prensa, Tedros ha pedido que se prioridad al acceso a mascarillas a los profesionales sanitarios en primera línea contra el coronavirus. "Sabemos que pueden ayudar a proteger a los sanitarios, pero son escasas a nivel mundial. Nos preocupa que el uso masivo de mascarillas por parte de la población general pueda agravar la escasez para las personas que más las necesitan. En algunos lugares, esta escasez está poniendo a los sanitarios en un verdadero peligro", ha advertido.

El dirigente de la OMS ha explicado que en los centros sanitarios se sigue recomendando el uso de mascarillas médicas, respiradores y otros equipos de protección personal para los profesionales sanitarios. En el caso de la población general, indican que se podrían utilizar en aquellos países en los que no estén disponibles otras medidas contra el COVID-19 como la limpieza de manos y el distanciamiento social, debido a la falta de agua, por ejemplo. "Si se usan mascarillas, deben ser usadas de manera segura y apropiada. Lo que está claro es que hay una investigación limitada en esta área Alentamos a los países que están considerando el uso de mascarillas para la población en general a que estudien su eficacia para que todos podamos aprender. Lo más importante es que solo deben usarse como parte de un paquete integral de intervenciones", ha pedido Tedros.

En este sentido, ha recordado que las mascarillas no son la solución contra el COVID-19: "Por sí solas no pueden detener la pandemia. Los países deben continuar encontrando casos, testando, aislando y tratando cada caso y rastreando cada contacto". Así, ha recordado que, "con o sin mascarilla", hay evidencia de medidas que pueden evitar más contagios, como mantener la distancia, limpiarse las manos, toser o estornudar en el codo, y evitar tocarse la cara.

Importancia de la investigación

Por otra parte, Tedros ha celebrado que la investigación contra el COVID-19 "se ha acelerado a una velocidad increíble". "El genoma del virus fue mapeado a principios de enero y compartido a nivel mundial, lo que permitió desarrollar pruebas e iniciar la investigación de la vacuna. Más de 70 países se han unido al ensayo 'Solidaridad' de la OMS para acelerar la búsqueda de un tratamiento eficaz. Y alrededor de 20 instituciones y compañías están corriendo para desarrollar una vacuna", ha aplaudido.

Tedros se ha comprometido a garantizar que, a medida que se desarrollen los medicamentos y las vacunas, se compartan "equitativamente con todos los países y personas". "Hago un llamamiento a todos los países, empresas e instituciones de investigación para que apoyen los datos abiertos, la ciencia abierta y la colaboración para que todas las personas puedan disfrutar de los beneficios de la ciencia y la investigación", ha reclamado.

Durante su intervención también ha señalado que el brote de ébola en República Democrática del Congo está cerca de su fin. De hecho, si el país centroafricano no notifica más casos, el Gobierno de RDC podría declarar el fin del brote este mismo domingo, ha avanzado Tedros. En este sentido, ha recordado que "esto no habría sido posible sin los increíbles profesionales sanitarios que se han puesto en riesgo durante más de 18 meses para detener el brote". "Así como los trabajadores de la salud se están poniendo en peligro para salvar vidas en el COVID-19, los sanitarios en DRC se enfrentaron a la doble amenaza de luchar contra el mortal virus ébola en una de las regiones más peligrosas e inestables del mundo. Una de las lecciones que espero que el mundo aprenda del COVID-19 es que debemos invertir en los sanitarios, no solo para proteger vidas, sino también para proteger los medios de vida", ha reivindicado el director de la OMS, entidad que mañana cumple 72 años.

Concierto especial con Lady Gaga

Tedros ha estado acompañado en rueda de prensa telemática por la cantante y actriz Lady Gaga, quien ha presentado el evento espacial 'One World: TogetherAtHome', que el próximo 18 de abril reunirá a varios artistas internacionales a través de Internet. Desde que nació esta iniciativa impulsada por la OMS, Global Citizen y varias celebridades, han dado conciertos solidarios Chris Martin, John Legend o OneRepublic, entre otros. "La pandemia sigue cobrando un alto precio a las familias, comunidades y naciones de todo el mundo. Pero también está dando lugar a increíbles actos de generosidad, solidaridad y cooperación. Hemos dicho constantemente que estamos todos juntos en esto, y sólo podemos tener éxito juntos. Necesitamos un enfoque que abarque a toda la sociedad, en el que cada uno desempeñe su papel. Eso incluye a la gente de la industria del entretenimiento", ha comentado Tedros, quien ha agradecido a Lady Gaga y a Global Citizen por su "liderazgo".

"Estamos muy agradecidos a todos los profesionales sanitarios de todo el mundo que están en primera línea en la lucha contra la pandemia, que es una catástrofe", ha señalado Gaga. En los últimos siete días, la cantante, junto con Global Citizen, ha conseguido recaudar 35 millones de dólares (32,39 millones de euros) para el Fondo de Respuesta Solidaria de la OMS, con el objetivo de mejorar la disponibilidad de equipos de protección individual (EPI), test para niños y mejorar la capacidad de pruebas de laboratorio. "La investigación es muy importante para acabar con la epidemia y prevenir futuros brotes", ha añadido Gaga.