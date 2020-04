Jordi Évole ha vuelto a hablar sobre la crisis del coronavirus en el programa que emite cada domingo en La Sexta. Un formato, que hasta hace apenas unas semanas se adentraba en algunas de las cárceles más populares de España para documentar la vida en su interior, que ha tenido que dar un giro de 180 grados para afrontar esta nueva situación de confinamiento.

En esta ocasión, el presentador no solo ha hablado con personalidades de la altura de Rosalía o Juan Antonio Bayona para descubrir qué tal llevan el confinamiento, sino que ha también ha querido adentrarse en el hospital para conocer la realidad de una crisis que ya ha provocado más de 130.000 contagios en España y unas 12.500 muertes. Para ello ha contactado con Consol, quien le ha hablado sobre la vida en el hospital tras vencer al coronavirus.

"Le dijeron que había mucho riesgo de que no saliese"

En primer lugar, y después de explicar frente a la audiencia que ha estado diez días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por neumonía e insuficiencia respiratoria provocada por el coronavirus, Jordi Évole le ha preguntado sobre el pronóstico que le dieron los médicos cuando llegó al hospital. Pero Consol no lo sabía: "Yo no me acuerdo porque cuando me desperté ya estaba en la UCI, no me dieron ningún pronostico".

El que sí que lo supo fue su hijo, a quien le advirtieron de que había mucho riesgo de que su madre no saliera adelante: "Le dijeron que las noticias no eran muy buenas y que había mucho riesgo de que no saliese". A pesar de ello, y después de pasar ocho días sedada e intubada, la mujer despertó: "No sabía dónde estaba. Todo el mundo me felicitaba y no sabía por qué".

"Tienes mucho miedo, pero sabes que vas a salir"

Por esa misma razón, y antes de ponerle el oxígeno, los profesionales sanitarios le explicaron que había estado intubada durante estos últimos días. Pero ella no daba crédito, ya que para ella no había pasado más que una noche en el hospital. Sin embargo, el resto de médicas, enfermeros y demás profesionales sanitarios de la UCI sabían lo que había pasado, por lo que la despidieron entre aplausos antes de volver a planta: "Me llamaron luchadora, campeona... Y yo llorando, porque te emociona".

Respecto al miedo de enfrentarse a una situación de estas características, Consol ha pedido, a todas aquellas personas que pasen por su misma situación, que tengan fe: "Cuando tienes fe en una cosa, compensas. Tienes mucho miedo, pero sabes que vas a salir". ¿Y qué es lo que más le ha ayudado durante estos días a la hora de luchar contra la enfermedad? Principalmente pensar en su familia: "Pensar que tenía que luchar no solamente por mí, sino que por ellos también. No podía hacerles esto".

"Me llegan mensajes de ánimo todo el día y me da mucha fuerza"

Y es que, tal y como cuenta la paciente, el apoyo de sus familiares y amigos ha sido fundamental para afrontar esta situación: "He llegado a tener 200 mensajes y el móvil colapsado. Me llegan mensajes de ánimo todo el día y me da mucha fuerza. Ya que no puedo ver a nadie, por lo menos es importante saber de ellos. Parece que me quieren, algo les habré dado".

¿Y qué le diría Consol a un enfermo por coronavirus? Que tenga la ilusión, la fe y la esperanza de que va a salir de ahí. También la fuerza, el ánimo y la energía, una serie de factores fundamentales para afrontar esta situación. Y es que, tal y como explica Consol, creérselo es uno de los mejores consejos para poder salir adelante.