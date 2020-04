"Me siento culpable por no hacer nada durante la cuarentena"

La cuarentena puede sacar lo mejor y lo peor de nosotros mismos y quien tiende a culparse por todo puede verse sobrepasado estos días por no poder cumplir con unas expectativas que muchas veces nos autoimponemos. La culpa es “un sentimiento muy frecuente y desagradable capaz de llevarse por delante nuestra tranquilidad” así lo define Laura Rojas Marcos, autora del libro ‘El sentimiento de culpa’ y doctora en psicología clínica y de la salud.

En este caso, ese sentimiento de culpa responde a las expectativas que uno tiene de sí mismo y lo que consideramos ser productivo. “Es lo que se denomina la ‘tiranía de los deberías’, cuando caes en el bucle de pensamiento de ‘qué debería haber hecho/ no debería haber sido’ y esto está directamente vinculado al sentimiento de culpa, por lo tanto, hay que tener cuidado porque esas expectativas pueden no ser realistas o puede no ser el momento de abordar una tarea o una actividad determinada”.

Laura Rojas Marcos recomienda que en estos momentos cada uno centre su energía en lo que puede hacer hoy, por uno mismo o por otra persona, asumiendo que habrá días mejores y peores, pero recuerda que “la culpa en estos momentos no tiene lugar”. A quienes se sienten así en esos casos la terapeuta les preguntaría: ¿Qué es lo que esperas y qué crees que deberías hacer? Y a partir de ahí decidir si hacer o no hacer, pero asumir la decisión que tomen con serenidad.

“No juzgar a los demás ni a uno mismo sobre el modo en que estamos llevando este confinamiento es una de las claves para sobrellevarlo”

También hay quien durante la cuarentena se siente culpable por no estar pudiendo ayudar a los demás o no saber cómo hacerlo. En ese caso Rojas Marcos les diría que no hay que olvidar que pueden estar ayudándose a sí mismos porque “para algunas personas el confinamiento puede aumentar el nivel de estrés, angustia y los niveles de ansiedad, por tanto, ayudarse a uno mismo es esencial”. En ese sentido no debemos sentirnos culpables por emplear energía y tiempo a autorregular nuestras emociones y necesidades.

La sexta temporada de Mañana Empiezo, de Podium Podcast, arranca analizando precisamente ‘El sentimiento de culpa, ese gran conocido’. La culpa está muy instalada en nuestros pensamientos hasta el punto de condicionar nuestra forma de comportarnos impidiendo que disfrutemos de las cosas.

Sigue a Mañana empiezo en Facebook y en Twitter, suscríbete al programa en iTunes o iVoox y descárgate la aplicación de Podium Podcast para iOs o Android