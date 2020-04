Pablo Motos y Jorge Salvador recuerdan el peor día de 'El Hormiguero'

'El Hormiguero: quédate en casa' ha fichado a Jorge Salvador, uno de sus máximos responsables, para recordar algunos de los momentos más importantes del programa a lo largo de sus 14 años de historia. Este martes, el productor ejecutivo del formato echó la vista atrás hasta 2013 para rememorar el que considera el peor día de 'El Hormiguero'.

"Un día trajimos a un señor que se llamaba 'Profesor Splash'", empezó diciendo Salvador cuando Pablo Motos le interrumpió: "No, no. Me pongo malo solo de pensarlo". "Era un hombre que se dedica a subirse a 10 metros de altura y ponía debajo una piscina de juguete con un palmo y media de agua", prosiguió. "Pensábamos que no se iba a tirar, pero se tiraba y caía sobre la piscina. El señor tenía diferentes precios dependiendo de la altura a la que se iba a tirar, pero a nosotros nos parecía bien hacerlo con 10 metros".

"No podía ensayar porque se reventaba cuando se tiraba", añadió Motos. "Su secreto es que no tiene ningún secreto. Lo hace dos o tres veces al año como mucho".

A continuación, 'El Hormiguero' emitió las imágenes en las que se produjo ese impactante momento en el que, efectivamente, el 'Profesor Splash' se tiraba desde una estructura de 10 metros y caía en plancha sobre una piscina infantil.