Google regala dos meses de su plataforma de videojuegos en streaming: así puedes probar 'Stadia Pro'

Cada vez son más los países que decretan el estado de alarma como consecuencia de la crisis del coronavirus. Una decisión que, en la mayoría de los casos, ha supuesto la limitación de la libertad de circulación de la sociedad, quienes deberán mantenerse en sus respectivos hogares salvo en casos de extrema necesidad como ir a trabajar, a hacer las compras, a realizar diferentes gestiones en el banco o a pasear a sus perros.

Desde entonces, la sociedad se apoya en diferentes actividades para hacer el encierro mucho más llevadero. Desde la literatura o plataformas de vídeo en streaming como Netflix hasta videollamadas con los seres queridos o la gastronomía. También en los videojuegos, donde todavía podemos movernos libremente sin miedo a un posible contagio por la también conocida como COVID-19.

Google regala dos meses de Stadia Pro

Por esa misma razón, y con el objetivo de hacer el confinamiento mucho más llevadero, Google ha anunciado a través de su blog corporativo que regala dos meses de su plataforma de videojuegos en streaming Stadia: "Sabemos que los videojuegos pueden ser una opción muy útil para socializar con nuestras familias y amigos desde la distancia".

Para ayudarte a disfrutar de tu tiempo en casa y jugar online con tu familia y amigos...



✨¡Abrimos Stadia a todo el mundo! ✨



Además, recibirás dos meses gratis de suscripción a Stadia Pro, que incluye el acceso gratuito a varios juegos. 👀👇https://t.co/Cc9EwbZchW — Stadia España (@GoogleStadiaES) April 8, 2020

Una plataforma que te permitirá jugar a una serie de hasta nueve videojuegos sin la necesidad de una consola. Y es que, tal y como recuerdan desde el gigante electrónico, podrás disfrutar de estos juegos tanto desde tu ordenador como desde tu teléfono móvil. Entre ellos podemos encontrar el Destiny 2: The Collection, el GRID, el Gylt, elSteamWorld Dig 2, el SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech, el Serious Sam Collection, el Spitlings, el Stacks on Stacks (on Stacks) y el Thumper.

Así puedes disfrutar de Stadia Pro

Para poder disfrutar de los dos meses gratis de Stadia Pro tendrás que registrarte en la página web de Stadia o en su aplicación móvil, disponible tanto para Android como para iOS. A continuación, y después de presionar sobre la opción Continuar sin código de invitación, tan solo tendremos que configurar nuestra cuenta antes de pulsar sobre la opción iniciar prueba.

Una vez hecho esto, la plataforma nos pedirá un método de pago, pero tan solo te cobrarán a partir del tercer mes. De hecho, podrás cancelar la suscripción antes de que pasen los dos meses y continuar jugando a los distintos videojuegos que ofrece la plataforma. En caso de que desees seguir adelante, deberás pagar 9,99 euros al mes.

Además de los nueve videojuegos anteriormente citados, Stadia ofrece más de cien en su catálogo. Sin embargo, y para poder disfrutar de ellos, sí que tendrás que pagar su valor real. Pero no te preocupes. En caso de que hayas adquirido uno de estos videojuegos, y decidas borrar tu suscripción de Stadia, no perderás el título puesto que quedará instalado en tu ordenador en modo local. En definitiva, Google nos ofrece una nueva herramienta para hacer del confinamiento. Un total de nueve títulos mediante los que podremos adentrarnos en un mundo que no conoce de confinamientos.