Los ERTE alcanzan a cuatro millones de trabajadores

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha expuesto en el Congreso los últimos datos que hay sobre los efectos económicos de la pandemia de COVID-19. Según sus cifras, hay “casi” 4 millones de personas incursas en ERTE “un 16% de la población activa”; de ellos, “se han resuelto más de un 50%” y se trabaja a un ritmo de 200.000 expedientes al día (lo que no quiere decir que los trabajadores afectados estén cobrando las prestaciones correspondientes, porque muchos ERTE no han podido entrar antes de que se cerrase la nómina de abril y por tanto las ayudas a los trabajadores no llegarán hasta mayo).

TAPÓN BUROCRÁTICO Un colapso burocrático en los servicios de empleo impide que lleguen las ayudas

Escrivá ha explicado también la evolución de las cifras diarias de la Seguridad Social: el fuerte desplome constatado en la segunda mitad de marzo, cuando se perdieron cerca de 900.000 empleos, se ha estabilizado en estas dos últimas semanas de abril, incluso con días en los que se ha ganado empleo. Así, el balance sigue siendo de 900.000 empleos perdidos a causa de la pandemia; una estabilización que Escrivá ha atribuido a las medidas tomadas por el Gobierno para controlar las consecuencias económicas de la pandemia, como facilitar los ERTE y prohibir los despidos.

En cuanto a la prestación por cese de actividad, que pueden pedir los autónomos que hayan tenido que cerrar o que hayan visto desplomarse los ingresos de su negocio, ha sido solicitada por 950.000 trabajadores por cuenta propia, y se han resuelto favorablemente de momento 800.000, que podrán cobrar la prestación a partir del viernes 17 de abril. También se han recibido en la Seguridad Social 92.000 solicitudes de aplazamientos de cuotas.

En total, entre ERTE, ceses de actividad y otras medidas de protección puestas en marcha por el Gobierno en los últimos días, el ministro calcula que más de 6 millones de personas, un 30% de la población activa, se están viendo alcanzadas por las ayudas activadas en los últimos días o están en trámites para recibirlas.