Pablo Motos reflexiona sobre la culpabilidad: "Para ser útil tienes que estar bien"

Pablo Motos continúa reflexionando en 'El Hormiguero'. Y es que desde que empezó la crisis del coronavirus, el presentador ha aprovechado cada programa para dar a la audiencia unos consejos con los que hacer más llevadera la cuarentena.

Este miércoles, sin ir más lejos, Motos hizo una reflexión sobre la culpabilidad, un sentimiento amargo que, según el presentador, muchos lo están sufriendo en estos momentos. "Estos días no te permites estar contento del todo. Si tienes un momento de subidón en el que te notas alegre del todo te sientes culpable porque no estás siendo solidario con el dolor de los demás", empezó diciendo. "Para ser útil a los demás tú tienes que estar bien. Tienes que crear dentro de ti toda la armonía posible. Es la lucha que tenemos en este momento. No podemos controlar lo que pasa ahí fuera, pero sí podemos mejorar un poquito nuestra actitud".

Fue entonces cuando Pablo Motos compartió con los espectadores un método que funciona para despojarse de cualquier rastro de culpabilidad: el 'paso de la avestruz'. "Se trata de hacer el idiota solo. Al principio es repugnante, porque tú estás mal y le incorporas una sensación de ridículo espantosa. Hay veces que dan gana de vomitar, pero hay que confiar en el proceso y seguir un poco más".

Y añadió: "Provoca un cortocircuito en tu cerebro. No puede ser que esté haciendo esto y que luego vayan las cosas bien, pero el cerebro obedece y deja de enviarte cortisol, que es la hormona de todo lo malo".

'El Hormiguero', el programa más visto

'El Hormiguero: quédate en casa' fue el programa más visto de este miércoles tras reunir frente al televisor a cerca de 3 millones de espectadores (2.805.000), otorgando a Antena 3 un 14,5% de cuota de pantalla. Además, el espacio que produce 7 y acción consiguió el minuto de oro de la jornada a las 22:51 horas, con 3.322.000 seguidores.