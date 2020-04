Los videojuegos que triunfan durante el confinamiento: estos son los más exitosos

La firma de análisis de mercados NPD ha dado a conocer, a través de un informe recogido por medios como Venture Beat, los videojuegos más vendidos en Estados Unidos (tanto físicos como online) durante el pasado mes de marzo. Un estudio que nos permite conocer cuáles han sido los títulos más populares a nivel internacional, ya que se trata del mercado más importante a nivel internacional en lo que a videojuegos se refiere.

Según dicho estudio, las ventas de videojuegos en Estados Unidos han alcanzado unos máximos no vistos en el país desde 2008 como consecuencia, entre otras cosas, del inicio del confinamiento en todo el país. En concreto, el gasto combinado en juegos, consolas y accesorios durante el pasado mes de marzo ha sido de 1.600 millones de dólares, un 35% más respecto a marzo del año pasado.

Los videojuegos más vendidos de marzo

Respecto a los videojuegos más vendidos durante el pasado mes de marzo, Animal Crossing: New Horizons destaca en primer lugar. Según cuenta NPD en el comunicado, el nuevo videojuego de Nintendo se ha convertido en el lanzamiento más exitoso de la historia de la compañía en Estados Unidos- De esta manera, el nuevo videojuego de Nintendo se impone a cualquier entrega de otras franquicias como Mario Bros o The Legend Of Zelda.

Tras este videojuego podemos encontrar otros como el Call of Duty: Modern Warfare y MLB: The Show 20. También el Resident Evil 3, el NBA 2K20, el Doom Eternal y el Persona 5: Royal. Por último, la publicación también destaca otros que ya no son tan actuales, pero que siguen vendiendo un gran número de unidades. Desde el Grand Theft Auto V o el Borderlands 3 hasta el Mario Kart 8: Deluxe.

La Nintendo Switch vende el doble que hace un año

Respecto a la venta de distintas videoconsolas, la Nintendo Switch ha vendido el doble que hace un año. Principalmente por videojuegos como el Animal Crossing: New Horizons, el más vendido el pasado mes de marzo. También por otros como Mario Kart 8: Deluxe, Super Smash Bros: Ultimate o The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Mientras tanto, Sony y Microsoft han vendido un 25% más de PlayStation 4 y Xbox One, respectivamente. Por lo tanto, y al igual que sucede con las plataformas de vídeo en streaming, el sector de los videojuegos no deja de crecer. Todo ello como consecuencia del confinamiento, que limita la libertad de la sociedad y les obliga a quedarse en sus respectivos hogares hasta nuevo aviso.

