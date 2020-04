Peligro por tierra, mar y aire: desvelan "el lugar más peligroso en la historia de nuestro planeta"

Un equipo internacional de investigadores ha revelado, a través de un artículo publicado en la revista de divulgación científica ZooKeys, el que ya es considerado como lugar más peligroso de la historia del planeta Tierra. Y no está demasiado lejos. Según han dado a conocer a través de esta investigación, para la que se ha llevado a cabo la mayor revisión de vertebrados fósiles de una zona de formación rocosas del Cretácico, se trata del Sáhara (Marruecos).

Pero no el actual, sino el de hace 100 millones de años. Tal y como han dado a conocer los investigadores e investigadoras, la región del Sáhara llegó a ser un gran sistema fluvial que estaba plagado de todo tipo de depredadores. No solo de tiburones de todo tipo o ancestros de cocodrilos, sino de tres de los dinosaurios depredadores más grandes jamás conocidos.

El Sáhara contaba con tres de los mayores depredadores de la historia

Después de analizar los fósiles del Grupo Kem Kem, los investigadores han descubierto varios ejemplares de Carcharodontosaurus de dientes de sable. Un dinosaurio, de unos ocho metros de longitud, que destaca por su enorme mandíbula y unos dientes en forma de sierra de hasta 20 centímetros. También algunos Deltadromeus, un miembro de la familia de los raptores que se caracterizaba por sus largas extremidades inferiores.

Los investigadores revelan la región más peligrosa de la historia de la Tierra. / ZooKeys

Por otro lado, los fósiles también han dado a conocer que estas dos especies cohabitaban varias clases de pterosaurios, una serie de reptiles voladores que se alimentaban principalmente de cocodrilos. Por todo ello, y después de analizar tanto los depredadores que habitaban en el Sáhara por aquel entonces, como su hábitat, el profesor asistente de biología en la Universidad de Detroit Misericordia (Estados Unidos) Nizar Ibrahim ha asegurado que fue el lugar más peligroso de la historia del planeta Tierra.

Peligro por tierra, mar y aire: un Sáhara no apto para seres humanos

En declaraciones a SciTechDaily Ibrahim ha asegurado que el Sáhara de hace 100 millones de años no estaba preparado para la llegada de seres humanos: "No durarían mucho tiempo". Y es que, el ser humano no tendría que enfrentarse únicamente a estos tres dinosaurios, considerados como algunos de los mayores depredadores de la época, sino a otras especies marinas que pondrían su vida en peligro constantemente.

Desde ancestros de los cocodrilos hasta tiburones de todo tipo. Según han dado a conocer los investigadores, el lugar estaba lleno de peces enormes, razón por el que se convirtió en el hogar de estos grandes depredadores. Desde celacantos gigantes que podían ser hasta cuatro veces más grandes que los actuales hasta peces pulmonados de gran envergadura. Una serie de peces que cohabitaban con todo tipo de cocodrilos y tiburones como el Onchopristis, que destacaba por sus dientes rostrales. En definitiva, el Sáhara contaba con depredadores que podían poner en peligro a cualquier persona tanto por tierra, como por mar o aire.