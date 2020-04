'El Hormiguero' muestra unas imágenes de Pablo Motos de hace 20 años

'El Hormiguero' se está poniendo muy nostálgico durante esta cuarentena. Hace solo un par de semanas, el programa de Antena 3 recordó el momento más angustioso de su historia. También rememoraron el salto al vacío del Profesor Splash, que para muchos fue la peor noche de todas. Este lunes, el espacio volvió a echar la vista atrás para compartir con la audiencia unas imágenes de Pablo Motos.

Florentino Fernández conectó con el programa para contar cómo estaba pasando el confinamiento y fue el propio Motos el que desveló que el humorista tenía en su poder un vídeo en el que aparecía él hace 20 años. "Siempre me dices que tienes unas imágenes mías que debería de pagar para que no se vieran", señaló, a lo que Florentino confirmó: "Hace tiempo que no pagas, así que he preparado las imágenes".

Florentino Fernández y Pablo Motos trabajaron juntos en una obra de teatro y en el vídeo en cuestión, que data del 29 de septiembre del 2000, aparece todo el equipo que trabajaba en el proyecto, incluido el presentador de 'El Hormiguero'.

"¡Quita eso!", le pidió Motos a Florentino, que enseñana una y otra vez las imágenes.