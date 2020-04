"El hecho de no olvidarte nos permitirá ser un poquito mejores": el sentido homenaje de Buenafuente a Robinson

Late Motiv arrancaba este miércoles con el Never Walk Alone. Un tema de The Beatles que, con el paso del tiempo, se convertiría en el himno del Liverpool FC. También en el de Michael Robinson, que lo hizo suyo tanto como aficionado al equipo inglés como parte del mismo: "Durante toda mi juventud se lo cantaba a mis ídolos, y luego me lo cantaban a mí. Las mariposas frotan en mi vientre cada vez que voy, me emociono mucho".

A continuación, el programa presentado por Andreu Buenafuente hacía un repaso a la extensa trayectoria del jugador y presentador de televisión a través de una serie de imágenes. Desde su etapa deportiva en equipos como Osasuna hasta sus primeros momentos frente a las cámaras. Todo ello para recordar la trayectoria de un profesional que nos dejaba el pasado martes a los 61 años víctima del cáncer: "Hoy se nos has ido Michael Robinson y eso es una mala noticia, se mire como se mire".

"El hecho de no olvidarte nos va a permitir albergar la esperanza de ser un poquito mejores"

Por esa misma razón, y en vez de dar paso a la actualidad como viene siendo habitual, Buenafuente ha preferido comenzar el programa recordando a Robinson: "Es nuestra manera de decirle otra vez que le queríamos mucho". A continuación, el presentador ha recordado a Robinson como un tipo elegante, irónico, sincero, directo, reflexivo sin ser pedante y autoparódico". "Un buscador de historias humanas" que, a pesar de que no hablaba muy bien español, se le entendía mejor que a la mayoría de comunicadores, tal y como recuerda el humorista.

Buenafuente ha explicado que Robinson dignificó el oficio de la comunicación desde el primer momento y que siempre le ha ha tenido como ejemplo, como maestro. Por todo ello, el presentador ha asegurado que nunca le olvidará: "Nunca te olvidaremos, porque el hecho de no olvidarte nos va a permitir albergar la esperanza de ser un poquito mejores. Va por ti".

"Acabó siendo casi más español que inglés"

A continuación, el presentador ha invitado al periodista Alfredo Relaño para hablar sobre la figura de Michael Robinson. Después de escribir unas palabras en el Diario AS en honor al presentador, Buenafuente le ha preguntado sobre sus mejores momentos junto a Robinson y sobre cómo le dio la oportunidad de aparecer por primera vez en televisión.

Antes de entrar en detalles, Buenafuente ha querido recuperado una reflexión de Carles Francino en La Ventana en la que aseguraba que no recordaba una muerte que hubiera afectado a tantas personas de forma consensuada: "Yo echo la vista atrás y no me viene a la memoria un personaje que haya generado ese tsunami de cariño". Una opinión compartida por Relaño, quien recordaba que la figura de Robinson ha calado mucho en nuestro país: "Acabó siendo casi más español que inglés. Era un tipo con un profundo calado ético. Estaba revestido de un coraje ético muy grande. Yo creo que es lo que ha dejado en su obra".

"Tenía una ilusión muy infantil por la vida, una ilusión para no corromperse"

Además de la naturalidad, Buenafuente ha querido recordar su trabajo como buscador de historias. También Relaño, quien ha destacado su ilusión por la vida para poder sacar adelante proyectos tan propios como los que ha presentado a lo largo de su trayectoria: "Tenía una ilusión muy infantil por la vida, una ilusión para no corromperse". Eso le permitió ser uno más del gremio y, al mismo tiempo, ser distinto a todos ellos.

Por último, Buenafuente y Relaño han hablado sobre la primera aventura televisiva de Michael Robinson. Después de que Valdano dejara el programa porque quería ir a entrenar, Relaño pensó en Michael Robinson por su forma de ser. Y, cuando llegó por primera vez a la redacción, tan solo le dio un consejo: "Le dije que no le hiciera caso a nadie, que fuera espontáneo". Una línea que ha seguido hasta el último de sus días.