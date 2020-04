Barcelona abrirá 70 parques a partir del viernes y Madrid, ninguno hasta el 9 de mayo

A partir del sábado los adultos podrán pasear junto a una persona con la que conviva, durante una hora y a 1 kilómetro de distancia como máximo. Los deportistas también podrán salir a practicar sin límite de distancia ni tiempo pero siempre que sea dentro del municipio. Barcelona y Madrid han adoptado medidas de movilidad muy diferentes de cara a esta nueva etapa.

Barcelona: cierre al tráfico de 44 calles y 70 parques abiertos

El Ayuntamiento de Barcelona cerrará al tráfico 44 calles y abrirá 70 parques y zonas verdes de la ciudad a partir de este viernes para ampliar el espacio reservado a peatones y facilitar que se puedan respetar las distancias de seguridad durante el desconfinamiento. Lo ha explicado este jueves la teniente de alcalde de Urbanismo, Movilidad y Ecología, Janet Sanz, en una rueda de prensa telemática junto al concejal de Emergencia Climàtica y Transición Ecológica, Eloi Badia, que ha alertado de que no se podrán usar las áreas de juego infantil.

Estas 44 calles, que se cerrarán de 9 a 21 horas, no forman parte de la red básica de circulación y no pasan autobuses, y se suman a la pacificación de Gran Via y la avenida Diagonal, así como las actuaciones en Via Laietana y las calles Consell de Cent, Rocafort y Girona, entre otros.

Madrid: parques cerrados hasta el 9 de mayo

El Ayuntamiento de Madrid no reabrirá sus parques antes del 9 de mayo pues considera que hasta entonces, cuando finaliza el periodo de alarma en vigor, no se producirá un cambio de status quo y los mantiene cerrados por prudencia.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha explicado este jueves en rueda de prensa que la capital esperará a ver las condiciones de "la siguiente prórroga del estado de alarma" antes de decir abrir sus zonas verdes. "Nos parece coherente no abrirlos, estamos dando pequeños pasos hacia adelante, viendo la luz al final del túnel, pero no podemos bajar la guardia", ha explicado el regidor, que ha comparecido acompañado por la vicealcaldesa, Begoña Villacís y la portavoz municipal, Inmaculada Sanz.

El Gobierno municipal considera que los parques pueden provocar aglomeraciones y que mantenerlos cerrados “facilita el control” por parte de Policía Municipal para que se cumplan las condiciones que fije el Gobierno para las salidas de los adultos, que se conocerán este jueves y contarán con franjas horarias.

"Habría que pasar al siguiente escenario, vamos a ver qué pasa a partir de 9 de mayo, en qué escenario de desescalada se encuentra para tomar una decisión de los parques", ha recalcado Almeida.

El alcalde de Madrid ha señalado asimismo que desconoce por qué aumentan los contagios pero que el incremento induce a no bajar la guardia, puesto que la prioridad es preservar la salud.

Organizaciones de viandantes y grupos de la oposición como Más Madrid exigen reabrir los parques, manteniendo cerradas las zonas infantiles, para ampliar el espacio en el que pasear ante la salida de los niños y las de los adultos a partir del sábado 2 de mayo.

A la espera de lo que diga el Gobierno, el Ayuntamiento recomienda a los más mayores pasear entre las diez y las 12 de la mañana, cuando habrá menos gente; y confirma que las pisicinas municipales no abrirán el 15 de mayo pero no descartan hacerlo más adelante.