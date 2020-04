Raúl Pérez sorprende a Pedro Piqueras en directo y le imita durante el informativo

Para poder ver la entrevista, pulsa sobre este siguiente enlace.

Pedro Piqueras ha entrevistado recientemente al cómico e imitador Raúl Pérez en Informativos Telecinco para hablar sobre la importancia del humor a la hora de combatir los daños colaterales de la crisis del coronavirus. Una entrevista en la que no solo ha hecho énfasis en la importancia del humor como herramienta para afrontar los problemas, sino que también ha aprovechado para recuperar algunos de sus personajes más populares.

En primer lugar, y antes de profundizar en sus distintos personajes, Piqueras le ha preguntado sobre sus orígenes como imitador. Para ello ha viajado en el tiempo hasta la cena de profesores de fin de carrera, donde descubrió que podía dedicarse al mundo del humor. Y es que, a pesar de que a día de hoy se dedique al mundo del humor, Raúl Pérez es ingeniero técnico de telecomunicaciones: "En la cena con los profesores comencé a imitarles a todos y, tras el éxito de la crítica como del público pensé que a lo mejor era un buen momento para dedicarse a eso".

Desde Manuela Carmena hasta Fernando Simón

A continuación, y después de descubrir sus orígenes como cómico, Pedro Piqueras le ha pedido que imite a varios personajes. Entre ellos el actor Jesús Vidal, quien recibía un Premio Goya a Mejor actor revelación en 2019 por la película Campeones.

Después de rememorar su discurso durante la entrega del premio, Piqueras le ha pedido a Pérez que se hiciera pasar por él para conocer qué tal estaba llevando el confinamiento: "Lo llevo con toda la humildad posible, con resignación, pero también con ilusión. Y dando las gracias, como hice en los Goya. Me asomo todo los días al balcón para dar las gracias a los sanitarios, a los voluntarios, las voluntarias, cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. Gracias a los niños y niñas. Se me vienen a la cabeza tres palabras, quédate en casa".

Raúl Pérez imita a Pedro Piqueras frente al propio Pedro Piqueras

Acto seguido, y a petición nuevamente del presentador, Raúl Pérez ha imitado al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla: "Hombre, estabas ya tardando en darme paso, ¿eh, Pedro? Después de esto solo falta Saber y Ganar y ya he salido en todos los programas de la tele". También a otros personajes como Manuela Carmena, Rafa Nadal y Fernando Simón que, tal y como explicaba el humorista antes de proceder a su imitación, se ha convertido en un miembro más de la familia.

Por último, y antes de que Pedro Piqueras despidiera al humorista, Raúl Pérez ha comenzado a imitar al propio presentador: "No me resisto a darte las gracias desde el otro Pedro Piqueras. Vamos a dejarles ahora con los deportes, después con el tiempo y Supervivientes". Todo ello frente a un Piqueras que no podía contener la risa, pero que tenía que despedir al imitador.