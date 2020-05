Ningún experto descarta el "caos" si se suprime el estado de alarma

Los expertos en derecho constitucional consultados por la Cadena SER coinciden en afirmar que con la legislación ordinaria no se pueden abarcar todos los aspectos que cubre el estado de alarma, pero reconocen que hay alternativas. Los analistas contemplan "un posible caos" en circunstancias especiales.

Los catedráticos de derecho constitucional consultados son: Lorenzo Cotino de la Universidad de Valencia, Luis Aguiar de la Universidad Carlos III, Francesc de Carreras de la UA Barcelona y Carlos Vidal de la UNED.

¿Sin estado de alarma se puede confinar a la población?

Francesc de Carreras: Pues en realidad ya se hizo en determinadas comunidades autónomas como en Igualada, Cataluña, en La Rioja donde se confino a una parte de la población. También en Murcia en Extremadura. Por tanto, se hizo y nadie lo ha impugnado.

Carlos Vidal: Sí. Yo creo que si lo que pasa es que se trata de un confinamiento no global, no absoluto como hasta ahora ha habido. Incluso habría que ver a qué nivel de confinamiento se puede llegar porque desde luego normativa que pueda sustentarlo, hay. La ley de medidas especiales en materia de salud pública es una ley orgánica porque supone restricciones de derechos fundamentales. En el articulo dos, se habla de control de enfermos, de control de las personas o grupos de personas por lo que también pueden tomarse decisiones en ese terreno. Evidentemente, el estado único de alarma no será lo mismo pero sí se puede mantener un mando centralizado, pues podría permitirse. Otra cosa es que haga falta una mayor coordinación con las Comunidades Autónomas (coogobernanza).

Lorenzo Cotino :Con la legislación ordinaria se puede porque la legislación de salud lo permite así como la de protección civil. Es verdad que solo está pensada para personas concretas (enfermos, contagiados, etc) y que nunca se ha pensado para colectivos muy amplios y ademas se necesita una ratificación judicial.

Luis Aguiar: Yo creo que no. Es decir, es el principio de libertad y por lo tanto la gente puede circular por donde quiera y lo que aquí se hace es precisamente establecer una serie de restricciones temporales con garantías etc, pero unas restricciones a los derechos fundamentales básicos. Evidentemente todas las limitaciones decaen y si las leyes de sanidad permiten algún margen, desde luego año sería en absoluto con la generalidad e intensidad del decreto de alarma.

¿Se podría prohibir el movimiento entre provincias y comunidades, sin estado de alarma?

Francesc de Carreras: Creo que no. La delimitación territorial corresponde a quien tenga competencias en el área de sanidad y yo creo que ahí están las Comunidades Autónomas que ya lo hicieron en las provincias que antes he señalado.

Carlos Vidal: Yo creo que sí y evidentemente quizá el Estado de alarma es más contundente y te habilita con más claridad a limitar la libertad de circulación pero la ley general de sanidad te está habilitando para lo mismo y previsiblemente esos límites entre provincias o entre áreas sanitarias van a ser cada vez menores. En caso de que Vuelva a repuntar el número de casos pues se vuelve a decretar el estado de alarma. Lo que no es normal es tenerlo declarado hasta finales de junio.

Lorenzo Cotino: Prohibir el movimiento entre provincias y comunidades sin estado de alarma es muy complicado. Es decir la legislación que aborda todas estas cuestiones es variada sobre donde se podrían aplicar medidas de seguridad pero muy puntuales. O de seguridad ciudadana para restringir la circulación pero no medidas tan amplías como restringir el paso de unas provincias a otras.

Luis Aguiar: No se podría prohibir la circulación entre comunidades. Si se Aplicará la ley de la autoridad sanitaria , le permite el control de los enfermos y de las personas que estén o hayan estado en contacto con ellos pero no contra la generalidad de la población

¿Cree que sin estado de alarma se podría llegar a un caos sanitario?

Francesc de Carreras: Yo creo que se trata de un juicio de valor que no me corresponde hacer a mí. Lo tienen que decidir los responsables sanitarios, los especialistas en epidemias.

Carlos Vidal: No lo veo yo creo que esto es una estrategia de presión simplemente porque se va a seguir funcionando como hasta ahora . Porque ¿cuál podría ser la diferencia entre el estado de alarma y otras circunstancias? Que en el estado de alarma el Gobierno tiene más libertad para tomar decisiones aunque las comunidades autónomas no estén de acuerdo y empleando la legislación ordinaria sí necesitaría tener mayor apoyo de las comunidades autónomas porque son las que van a ejecutarlo. Pero incluso esta legislación de medidas especiales en materia de salud pública permite centralizar temporalmente las compras. O sea, que incluso permitiría a tener cosas que se han hecho con el estado de alarma.

Lorenzo Cotino: Si desaparece todo el sistema jurídico de alarma de golpe y no se adoptarán medidas de otro tipo pues por supuesto que podría haber un caos sanitario. No habría confinamiento, no habría prohibición de deambulación y además las competencias de salud reverterían en buena medida en las Comunidades Autónomas

Luis Aguiar: Desde luego estoy de acuerdo en que se podría producir un caos porque podría quebrarse todo lo que se ha realizado en estos dos meses porque es una situación muy crítica y me parece que interrumpirlo puede producir efectos imprevisibles.

¿El estado de alarma es la única opción que queda para mantener el desconfinamiento progresivo?

Francesc de Carreras: Bueno yo creo que se podría retirar la situación de estado de alarma, pero continuarían vigentes estas leyes de Sanidad que permiten cosas muy parecidas a lo que se ha hecho con el estado de alarma o casi iguales. Además son leyes posteriores y son leyes específicas de sanidad. Por tanto con estas leyes se podrían hacer muchas cosas sin duda.

Carlos Vidal: Yo creo que hay más opciones. No es lo único. El estado de alarma, a medida que se vayan suavizando las limitaciones sobre los derechos fundamentales, en este caso, la libertad de circulación, nos estaremos acercando más al régimen ordinario y, en el régimen ordinario hay medidas de tipo sanitario que se pueden tomar si necesidad de declarar el estado de alarma.

Lorenzo Cotino: El derecho es muy creativo y se podrían ir adoptando otras medias sanitarias.

Luis Aguiar: Sin duda y cuesta trabajo pensar que el Partido Popular vaya a oponerse finalmente.

¿El estado de alarma afectaría a los ERTES?

Francesc de Carreras: No, los ERTES están aprobados por decreto ley y la materia que abordan es otra. Además de tener otra finalidad que no es sanitaria, ni acabar con la pandemia. La finalidad de los ERTES es sobre cuestiones económicas y sociales.

Carlos Vidal :Les afecta pero es una cuestión que se puede modificar. A mí me parece un error vincular estas decisiones de los ERTES o de ayudas al estado de alarma porque es evidente que no se va a mantener todo el año y la crisis económica va a seguir. Por eso, deberían plantearse ya una alternativa para modificar esos decretos.

Lorenzo Cotino: Los ERTES no están reglados por el decreto de alarma por lo que seguirían vigentes, asi como las medidas económicas adoptadas por decreto ley, por lo que no se verían sustancialmente afectados.

Luis Aguiar: "Estamos ante un decreto ley que no está afectado por el estado de alarma y es ajeno al estado decretado".

¿Hay alternativa en nuestras leyes al estado de alarma?

Francesc de Carreras: Desde luego que hay. De hecho ha habido en los últimos meses una enorme cantidad de legislación esta materia que no he seguido con detalle pero muchas de las cuestiones sobre todo las que afectan a cuestiones de sanidad que sí tienen leyes específicas.

Lorenzo Cotino: Claro que existe. Será más complicada de organización porque de golpe tendrían que ser todas las comunidades autónomas las que tendrían que pronunciarse en materia de salud y el Estado solo tendría la capacidad de coordinación, pero sí hay alternativa.

Luis Aguiar: Yo creo que las legislación es insuficiente y que las que contemplan la ley sanitaria de salud pública es muy precisa, pero en todo caso insuficiente.